پنج هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز» تولید خواهد شد

پنج هزار مگاوات برق اتمی در سایت «ایران هرمز» تولید خواهد شد
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: سایت نیروگاه هسته‌ای «ایران هرمز» در استان هرمزگان با ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق اتمی به زودی وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد.

به گزارش ایلنا، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: سایت نیروگاه هسته‌ای «ایران هرمز» در استان هرمزگان با ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق اتمی به زودی وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد. این پروژه گامی مهم در تحقق اهداف سند جامع راهبردی صنعت هسته‌ای محسوب می‌شود.

 محمد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی در خصوص دیدار با «الکسی لیخاچف»، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم و امضای تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR)، اظهار کرد: خدای متعال را شاکریم که در سفر به روسیه، ضمن مرور همکاری‌های جاری و سرفصل‌های مورد علاقه ۲ کشور، توانستیم از فرصت همکاری‌های راهبردی بین ایران و روسیه استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: ما در بحث همکاری‌های احداث نیروگاه هسته‌ای با کشور روسیه روابط خوبی داریم. لازم بود که این روند مرور و تقویت شده و همچنین گام جدیدی در راستای سند راهبردی ۲۰ ساله سازمان برداشته شود.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه در این سفر، ۲ توافق‌نامه جدید امضا و مبادله خواهیم کرد، گفت: یکی از این توافق‌نامه‌ها مربوط به ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR) است، زیرا دنیا با شتاب به این سمت حرکت می‌کند. ما نیز مطالعات و تحقیقات گسترده داشته‌ایم، در این زمینه طراحی کرده‌ایم و همچنین ظرفیت صنعتی لازم را در اختیار داریم. برای ما اهمیت داشت که در این سرفصل با روسیه همکاری کنیم و پروژه مشخصی را در دستور کار قرار دهیم و به مرحله اجرا درآوریم.

اسلامی ادامه داد: خوشبختانه این امر محقق شد و تفاهم‌نامه‌ای را با جناب آقای لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس اتم، امضا و مبادله کردیم؛ مذاکرات و گفت‌و‌گو‌های این توافق‌نامه به سرعت به سمت یک قرارداد حرکت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس سند راهبردی از ۲ سال پیش این پروژه ایده‌پردازی شده، به زودی و در روز‌های آتی تبدیل به یک قرارداد می‌شود و وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد. این پروژه برای ما یک فرصت طلایی است که در آن پنج هزار مگاوات برق اتمی تولید خواهیم کرد.

معاون رییس جمهور در پایان تاکید کرد: دو گام بزرگ و گسترده توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس (SMR) و نیز نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس، به‌ویژه نسل جدید ۱۲۰۰ مگاواتی؛ طلیعه‌دار توسعه هسته‌ای کشور خواهند شد که به یاری حق تعالی، شاهد تحولی ژرف در این مسیر خواهیم بود.

