حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»
سازمان انرژی اتمی ایران به همراه هیات ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025» حضور پیدا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ هیات ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025» حضوری فعال دارند.
متخصصان ایرانی در این رویداد به ارایه آخرین دستاوردهای حوزه فناوری هستهای میپردازند.
گفتنی است نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025» از سوم تا ششم مهرماه در روسیه برگزار میشود.