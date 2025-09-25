خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»

حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»
کد خبر : 1691284
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان انرژی اتمی ایران به همراه هیات ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025» حضور پیدا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از  مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌ رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ هیات ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025» حضوری فعال دارند.
 

حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»

 

حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»


متخصصان ایرانی در این رویداد به ارایه آخرین دستاوردهای حوزه فناوری هسته‌ای می‌پردازند.
 

حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»


گفتنی است نمایشگاه «اتم‌ اکسپو- 2025» از سوم تا ششم مهرماه در روسیه برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی