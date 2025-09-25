حضور ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025»

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و اطلاع‌ رسانی سازمان انرژی اتمی ایران؛ هیات ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه «اتم اکسپو- 2025» حضوری فعال دارند.



متخصصان ایرانی در این رویداد به ارایه آخرین دستاوردهای حوزه فناوری هسته‌ای می‌پردازند.





گفتنی است نمایشگاه «اتم‌ اکسپو- 2025» از سوم تا ششم مهرماه در روسیه برگزار می‌شود.

