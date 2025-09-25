نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت با وزیر نفت

به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با برنامه‌ای فشرده برگزار می‌شود.

اعضای کمیسیون در روز یکشنبه ( ۶ مهرماه ۱۴۰۴ )، به بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت می‌پردازند، همچنین معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آخرین اقدامات اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بیماری‌های تنفسی مانند تب دانگی و آنفلوآنزا ارائه خواهد داد.

اعضای کمیته دارو، روز دوشنبه ( ۷ مهرماه ۱۴۰۴ ) از شرکت داروسازی دکتر عبیدی بازدید میدانی می‌کنند تا از نزدیک در جریان روند و وضعیت تولید و تأمین دارو قرار گیرند.

در نهایت اعضای کمیسیون، سه‌شنبه ( ۸ مهرماه ۱۴۰۴ )، با وزیر و معاونان وزارت نفت نشستی مشترک خواهند داشت تا درباره موضوعات مرتبط، بحث، گفت وگو و تبادل نظر کنند.

