در دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت مجلس قرار دارد:
نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت با وزیر نفت
بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت و نشست مشترک با وزیر و معاونان وزارت نفت در دستور کار هفته آینده اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد.
به گزارش ایلنا، دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با برنامهای فشرده برگزار میشود.
اعضای کمیسیون در روز یکشنبه ( ۶ مهرماه ۱۴۰۴ )، به بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت میپردازند، همچنین معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از آخرین اقدامات اقدامات پیشگیرانه در مقابله با بیماریهای تنفسی مانند تب دانگی و آنفلوآنزا ارائه خواهد داد.
اعضای کمیته دارو، روز دوشنبه ( ۷ مهرماه ۱۴۰۴ ) از شرکت داروسازی دکتر عبیدی بازدید میدانی میکنند تا از نزدیک در جریان روند و وضعیت تولید و تأمین دارو قرار گیرند.
در نهایت اعضای کمیسیون، سهشنبه ( ۸ مهرماه ۱۴۰۴ )، با وزیر و معاونان وزارت نفت نشستی مشترک خواهند داشت تا درباره موضوعات مرتبط، بحث، گفت وگو و تبادل نظر کنند.