مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه فرانسه

دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه فرانسه
وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار که متعاقب دیدار صورت‌گرفته بین روسای جمهور دو کشور انجام شد، راجع به موضوع هسته‌ای ایران و ابتکارهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از بازگرداندن ناموجه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل گفتگو شد.

