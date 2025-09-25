دیدار عراقچی با وزیر امور خارجه فرانسه

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار که متعاقب دیدار صورت‌گرفته بین روسای جمهور دو کشور انجام شد، راجع به موضوع هسته‌ای ایران و ابتکارهای دیپلماتیک جهت جلوگیری از بازگرداندن ناموجه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل گفتگو شد.

