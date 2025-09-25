به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی با عنوان «اصلاح طلبان و یک پرسش بزرگ » نوشت:

آیا از این به بعد سیاست ورزی اصلاح طلبانه به معنای متعارف آن ، چه در درون ساختار حاکم و چه بیرون از آن، چه در تعریف رادیکال و چه در مفهوم معتدل و یا محافظه کارانه آن، چه به عنوان یک کنش سیاسی معطوف به کسب قدرت و چه به عنوان یک کنش مدنی و اجتماعی ، ممکن و مثمر ثمر خواهد بود؟

نمی خواهم قضاوت خود را به طور عجولانه در اینجا بیان کنم . اما این پرسش با تمام نیرو و قدرتش در مقابل اصلاح طلبان قرار دارد تا پاسخی اقناع کننده به آن بدهند. هرگونه پاسخ آری یا نه به این پرسش ، صدها پرسش دیگر را به دنبال دارد که پاسخ به آن ها یک تحلیل جامع و البته سخت و پیچیده را طلب می کند.

انتهای پیام/