پرسش زیدآبادی از اصلاحطلبان برای ادامه سیاست ورزی در ایران
یک روزنامه نگار از اصلاح طلبان پرسیده است: آیا از این به بعد سیاست ورزی اصلاح طلبانه به معنای متعارف آن مثمر ثمر است؟
به گزارش ایلنا، احمد زیدآبادی در شبکه اجتماعی ایکس در یادداشتی با عنوان «اصلاح طلبان و یک پرسش بزرگ » نوشت:
آیا از این به بعد سیاست ورزی اصلاح طلبانه به معنای متعارف آن ، چه در درون ساختار حاکم و چه بیرون از آن، چه در تعریف رادیکال و چه در مفهوم معتدل و یا محافظه کارانه آن، چه به عنوان یک کنش سیاسی معطوف به کسب قدرت و چه به عنوان یک کنش مدنی و اجتماعی ، ممکن و مثمر ثمر خواهد بود؟
نمی خواهم قضاوت خود را به طور عجولانه در اینجا بیان کنم . اما این پرسش با تمام نیرو و قدرتش در مقابل اصلاح طلبان قرار دارد تا پاسخی اقناع کننده به آن بدهند. هرگونه پاسخ آری یا نه به این پرسش ، صدها پرسش دیگر را به دنبال دارد که پاسخ به آن ها یک تحلیل جامع و البته سخت و پیچیده را طلب می کند.