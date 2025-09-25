انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری در بازار خودرو
به گزارش ایلنا، بیست و هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع ان در قوه قضاییه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، معاونان رئیس دستگاه قضا و مدیران چند شرکت خودروسازی برگزار شد.
در بخشی از این جلسه خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از وضعیت فعلی صنعت خودرو، به بررسی عوامل نارضایتی عمومی از خودروهای داخلی پرداخت.
وی با اشاره به مشکلات خودروهای داخلی از نظر کیفیت، کمیت و خدمات، از آسیب شناسی سازمان بازرسی پیرامون وضعیت خودروها و علت نارضایتی مردم خبر داد.
خدائیان با اشاره به تغییرات متعدد مدیریتی در شرکتهای خودروسازی طی سه تا چهار سال اخیر افزود: ثبات مدیریتی در این شرکتها وجود ندارد و دخالت مسائل سیاسی در عرصه اقتصادی صنعت خودرو را با چالشهایی روبهرو کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با انتقاد از فضای انحصاری در بازار خودرو، یکی از چالشهای مهم را عدم مسئولیتپذیری خودروسازان در حوادث رانندگی دانست و تصریح کرد: در صورت وقوع تصادف، باید کارشناسان علتیابی کنند و اگر نقص کیفیت، سیستم ترمز، بدنه یا هر بخش دیگری دخیل بود، خودروساز نیز به تناسب تقصیر محکوم شود؛ اما متأسفانه در عمل همه تقصیرها بر عهده راننده گذاشته میشود.
وی خطاب به مدیران خودروسازی حاضر در جلسه به ریشه برخی گلوگاههای فساد در صنعت خودروسازی اشاره و خواستار شفافیت در فرآیند خرید قطعات و نظارت دقیقتر بر عملکرد نمایندگان خارجی خودروسازان شد.