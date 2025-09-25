پزشکیان:
مسئول وضعیت کنونی کسانی هستند که از برجام خارج شدند
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اعلام کرده و میکند که هرگز به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست، گفت: مسئول وضعیت فعلی کسانی هستند که تعهدات خود را نقض و از توافق برجام خارج شدند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان بعد از ظهر چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی، در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار «آنتونیو کوستا» رئیس شورای اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه موضع بنده از همان دوران رقابتهای انتخاباتی وفاق ملی در داخل ایران و تقویت روابط با دنیا بود، اظهار داشت: ما به دنبال ارتقای سطح روابط با همه کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی بر اساس منافع و احترام متقابل بوده و هستیم، اما رژیم صهیونیستی از همان نخستین روز آغاز به کار دولت بنده، در این مسیر اختلالآفرینی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران هرگز خواهان هیچ جنگ و درگیری نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط سازنده و صمیمی است و برای این منظور آماده گفتوگو و تفاهم برای رفع مشکلات، موانع و دغدغهها با هدف جلوگیری از دامن زدن به اختلافات است.
پزشکیان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اعلام کرده و میکند که هرگز به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست، تصریح کرد: آماده همکاری برای شفافسازی در این زمینه و اثبات غلط بودن فضاسازیها در این رابطه هستیم. مسئول وضعیت فعلی کسانی هستند که تعهدات خود را نقض و از توافق برجام خارج شدند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حالی که قدرتهای دنیا بر سر یک مشکل کوچک در کشوری مثل ایران، جنجال به راه میاندازند، در برابر عبور از همه خطوط قرمز از سوی رژیم صهیونیستی سکوت کردهاند؛ جمهوری اسلامی ایران مرتکب کدام جنایت و ترور شده است! آیا ما دانشمندان کشور دیگری را ترور کردیم، یا خود یکی از بزرگترین قربانیان ترور هستیم؟
رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در این دیدار با بیان اینکه علاقمند به تقویت ارتباطات با ایران هستیم، خاطرنشان کرد: باید با گفتوگو و تفاهم مشکلات را برطرف کنیم.
آنتونیو کوستا همچنین با اشاره به محکومیت اقدامات اسرائیل از سوی این اتحادیه، تشکیل دولت مستقل فلسطینی را موثرترین راهکار حل مسئله فلسطین دانست و به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از سوی اکثریت کشورهای اروپایی را گامی در این مسیر عنوان کرد.