خبرگزاری کار ایران
راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر » این هفته در خراسان رضوی، قم و گیلان

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» – جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ در استانهای خراسان رضوی، قم و گیلان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا،  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد، راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» – جمعه ۴ مهرماه ۱۴۰۴ در استان‌های خراسان رضوی، قم و گیلان برگزار می‌شود.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

جهان امروز شاهد یکی از سیاه‌ترین فصول تاریخ معاصر خود در نوار غزه است، جایی که رژیم جلاد و کودک کش صهیونیستی، با اتکا به حمایت‌های مطلق و بی‌قید و شرط آمریکا و در سکوت مرگبار نهادهای بین‌المللی، مشغول اجرای پروژه‌ی ظالمانه نسل‌کشی و پاکسازی قومی است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن محکومیت جنایات سازمان‌یافته رژیم کودک‌کش صهیونیستی، از آحاد ملت شریف ایران در استان‌های خراسان رضوی، قم و گیلان دعوت می‌نماید تا در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» این هفته، پس از اقامه نماز عبادی-سیاسی جمعه شرکت کنند.

حضور پرشور ملت فهیم ایران اسلامی، پیامی صریح از همبستگی با ملت مظلوم فلسطین و غزه قهرمان است و نشان خواهد داد که حمایت از حقوق ملت‌ها و ایستادگی در برابر ظلم، ریشه در هویت ملی و گفتمان اصیل انقلاب اسلامی دارد و پاسخی قاطع به نظم ناعادلانه جهانی است.

 

