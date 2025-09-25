فتح‌الله توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره احتمال فعال‌سازی مکانیزم ماشه و نگرانی‌هایی که جامعه در این زمینه دارد و اقداماتی که مجلس و دولت می‌توانند برای جلوگیری از نگرانی‌های مردم انجام دهند، گفت: در خصوص فعال سازی مکانیسیم ماشه مردم باید بدانند آن اتفاقی که در حال انجام شدن و برگشت تحریم‌های شورای امنیت است، چیست اما مگر تحریم‌های سازمان ملل در چند سال گذشته برداشته شده بود که حالا بخواهد برگردد؟ عملاً داشت اجرا می‌شد.

نماینده بهار و کبودرآهنگ با اشاره به تاثیرات روانی که اسنپ بک بر جامعه گذاشته است، بیان کرد: این مسئله بی‌تأثیر نیست؛ هر قطعنامه‌ای قطعاً در اقتصاد ملی و در بحث منطقه تأثیرگذار است، اما حقیقتاً این تحریم‌ها اصلاً نرفته بود که بخواهد بازگردد. این تحریم‌ها از ابتدا بوده و سالیان سال است که به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: اسنپ‌بک نباید مبنایی شود برای برخی از افراد که بخواهند با آن از بار مسئولیتی که بر دوش دارند، فرار کنند. مثلاً بگویند اقتصاد کشور اگر اسنپ بک فعال شود فلان طور می‌شود و یا اگر برجام وجود داشته باشد، تحریم نداریم. اگر برجام نباشد، تحریم داریم. این‌ها مباحثی است که در حاشیه قصه است، آن چیزی که مسلم است کشور ظرفیت‌های کافی برای انجام امور خود و اداره خود را دارد.

توسلی با بیان اینکه در داخل کشور ظرفیت‌هایی برای پیش‌برد امور وجود دارد و می‌توانیم از بسیاری مسائل عبور کنیم، گفت: در طرف مقابل، تحریم هم تأثیر خودش را گذاشته و خواهد گذاشت؛ شکی در آن نیست اما هنر مسئولان این است که در این شرایط کشور را به بهترین نحو اداره کنند.

وی یادآور شد: ممکن است در بحث ارزآوری مشکلاتی داشته باشیم. یا در صادرات غیرنفتی محدودیت‌هایی ایجاد شود، اما کشور فقط این‌ها نیست. ما موضوعات مختلفی داریم؛ از معیشت مردم و زندگی روزمره گرفته تا حوزه کشاورزی، آب، انرژی و مسائل دیگری که در اختیار مسئولان کشور و دولت است. در واقع ما باید با تمام توان‌مان را چه در مجلس، چه در دولت و چه در مجموعه قضایی بگذاریم و بر اساس وظایف خودمان تلاش کنیم تا تأثیر تحریم‌ها بر کشور کاهش پیدا کند یا به حداقل برسد.

توسلی تاکید کرد: اگر به این بهانه که اسنپ بک فعال شده است بگوییم تحریم‌ها آغاز می‌شود و کاری نکنیم طبیعتاً تأثیر تحریم چند برابر خواهد شد به بیان ساده، مثل این است که فردی بگوید برایم کسالتی ایجاد شده در رختخواب بخوابد و بگوید من که در حال مردن هستم، چرا باید کاری کنم؟ این طرز نگاه درست نیست؛ همه ما باید تلاش خود را انجام دهیم. خداوند متعال در کنار جمهوری اسلامی ایران بوده، هست و خواهد بود و کمک خواهد کرد.

وی درباره این که از ظرفیت کشورهای همسایه چقدر می‌توان برای اقتصاد و بازار کشور استفاده کرد، گفت: ما در حوزه تجارت خارجی، قطعا با ۱۵ کشور همسایه‌ای که در اطرافمان هستند ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات غیرنفتی و تعاملات دوجانبه داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مثلاً ترکیه ظرفیت زیادی دارد. در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز ده‌ها کشور وجود دارند که هر کدام ظرفیت‌های خود را دارند و از نظر جغرافیایی به ما چسبیده‌اند. افغانستان و پاکستان حوزه تمدنی مشترک و جغرافیای نزدیک با ما دارند. تاجیکستان حوزه تمدنی مشترک و ظرفیت جغرافیایی چسبیده به ما دارد.

وی گفت: کشور بزرگی مثل روسیه که عضو شورای امنیت است و در واقع آن قدرت بین المللی را دارد همسایه جمهوری اسلامی ایران است و ظرفیت های بزرگی با آن داریم. پاکستان کشور بزرگ همسایه و مسلمان ماست روابط خوبی با این کشور داریم و اخیرا هم در قضیه رأِی جدید سازمان ملل در کنار ایران قرار گرفت، همه این ها ظرفیت‌های کمکی هستند و ما بتوانیم از همین وضع موجودی که وجود دارد برای تامین نیازهای آن ها و در مقابل تامین نیازهای خودمان استفاده کرده و صادرات و واردات را مدیریت کنیم در اینصورت خیلی آسیبی نخواهیم دید.

توسلی خاطر نشان کرد:بسیاری از این کشورها علاقمند همکاری با ما هستند اگرچه فشارهای آمریکا روی‌شان هست و جایی ممکن است همکاری‌شان کم شود و جایی بیشتر شود اما علاقمند کار کردن با ما هستند و معتقدم ظرفیت‌های کشور باید در این زمینه به کار بگیریم.

