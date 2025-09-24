«رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل با شایستگی به گوش جهانیان رساند و با نمایش تصاویر شهدای بی‌گناه ایرانی، قاتلان آنها یعنی متجاوزان کودک‌کش صهیونیست را باری دیگر رسوا کرد.

‌از این موقعیت‌سنجی و درایت تقدیر می‌کنیم.»