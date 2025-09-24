خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان رساند.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سخنرانی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل نوشت:

«رئیس جمهور محترم آقای دکتر پزشکیان با طرح مواضع مقتدرانه و صریح، صدای عزت و اقتدار ملت ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل با شایستگی به گوش جهانیان رساند و با نمایش تصاویر شهدای بی‌گناه ایرانی، قاتلان آنها یعنی متجاوزان کودک‌کش صهیونیست را باری دیگر رسوا کرد.

‌از این موقعیت‌سنجی و درایت تقدیر می‌کنیم.»

 

