آیتالله آملی لاریجانی در پیامی درگذشت والده حداد عادل را تسلیت گفت
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت والده حداد عادل را به وی تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت والده غلامعلی حداد عادل را به او تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
جنابآقای دکتر غلامعلی حدادعادل
درگذشت والده مکرمهتان حاجیه خانم فاطمه مصدقی که مفتخر به عنوان امالشهید بودند، موجب تاسف و تاثر گردید.
مادر مومنه و پرهیزگاری که مظهر صبر و ایثار بودند و با ترویج شعائر مذهبی، انجام امور خیریه و عامالمنفعه، باقیات صالحات را به یادگار گذاشته اند.
فقدان آن مادر ارجمند را به جنابعالی، خاندان مکرم و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با شفیعه محشر و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام