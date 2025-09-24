اسنپ بک محدودیت آزاردهنده جدیدی را حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن پاک‌نژاد در پایان جلسه امروز هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره پیش‌بینی‌های دولت در زمینه مکانیسم ماشه، گفت: ما تدابیر لازم را در نظر گرفته‌ایم و اگر نیاز باشد در زمان مقتضی به آن عمل خواهیم کرد.

وزیر نفت درباره تاثیر مکانیسم ماشه روی فروش نفت کشور عنوان کرد: ببینید اسنپ بک یا مکانیزم ماشه در واقع محدودیت آزاردهنده جدیدی را در حوزه فروش نفت ایجاد نخواهد کرد. ما در طول سال‌های گذشته به قدری با محدودیت‌های شدید تحریم‌های ظالمانه و یکطرفه آمریکایی‌ها مواجه بودیم که عملا این شرایط شاید خیلی چیزی به آن اضافه نکند. بررسی‌های کامل انجام شده و احتمال می‌رود تاثیر جدی در این زمینه نداشته باشد.

پاکنژاد گفت: طبیعتا اگر با شرایطی مواجه شویم که نیازمند اتخاذ تدابیر باشد، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: مردم آگاه باشند که تیم فروش نفت کشور، حرفه‌ای‌ترین افراد را در اختیار دارد؛ به‌ویژه در ارتباط با مقابله با تحریم‌ها و به عبارت صحیح‌تر خنثی‌کردن تحریم‌ها. در روزهایی که پشت سر گذاشتیم، جلسات مفصلی با تیم تخصصی برگزار و تدابیری اتخاذ شده است.

وزیر نفت ادامه داد: همه تلاش‌مان را بکار می‌گیریم و خیلی نگران نیستیم؛ مردم هم نگران نباشند، فروش نفت ادامه دارد و مشکلی نداریم.

وی یادآور شد: اگر مفاد «اسنپ‌بک» را مطالعه کرده باشید، نکته مشخص این است که به‌صورت مستقیم بحثی درباره فروش نفت ندارد، بلکه موضوعات در حوزه‌های دیگری نظیر سوژه‌های تجاری، مالی، فروش، حمل‌ونقل دریایی مطرح است. در آن بخش‌ها ممکن است شرایطی فراهم شود که مقداری مشکلات ایجاد کند، اما برای آن‌ها نیز در زمان خود تدابیر لازم را به کار خواهیم بست.

پاک‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره تامین بنزین سوپر اظهار کرد: تامین بنزین سوپر تسریع شده است. در این زمینه مشکلات مربوط به تخصیص ارز که مانع اصلی بود، حل شده و به‌زودی شاهد عرضه بنزین سوپر در بین سوخت‌های ارائه شده در شهرهای بزرگ خواهیم بود.

