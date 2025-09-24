دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه ایرلند
سید عباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر میبرد، بعد از ظهر امروز سهشنبه با سیمون هریس وزیر امور خارجه ایرلند دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین راجع به روابط دوجانبه ایران-ایرلند گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه ایرلند با ابراز خشنودی از بازگشایی سفارت این کشور در تهران، ابراز امیدواری کرد که این امر منجر به گسترش مناسبات دو کشور شود.
در این دیدار همچنین در خصوص تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی شد.
وزیر امور خارجه کشورمان مواضع ایران راجع به موضوع هستهای را تبیین کرد و با اشاره به بدعهدیها و قصورهای آمریکا و طرفهای اروپایی در ایفای تعهداتشان در ۱۰ سال گذشته، حمله غیرقانونی آمریکا به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران در میانه مذاکرات را تعرضی بیسابقه به دیپلماسی توصیف کرد.
وی با اشاره به ابتکارها و گامهای مسئولانه ایران برای حل موضوع و جلوگیری از تشدید تنش، از جمله تفاهم صورتگرفته با آژانس برای انجام تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید، رویکرد سه کشور اروپایی در تغییر مکرر مواضع و طرح مطالبات زیادهخواهانه و فراقانونی از سوی برخی طرفهای غربی را مغایر با ادعای پایبندی به دیپلماسی دانست و تصریح کرد سو استفاده از سازوکارهای شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران به منزله کارشکنی در مسیر دیپلماسی است و هیچ تأثیری بر عزم ایران برای دفاع از حقوق و منافع ملی خود نخواهد داشت.
عراقچی تاکید کرد رسیدن به راه حل دیپلماتیک مستلزم واقعبینی، استقلال عمل و ثبات قدم از جانب طرفهای اروپایی و مسئولیتپذیری همه طرفهای دخیل در این موضوع است.