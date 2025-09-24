دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیر امور خارجه ایرلند

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، بعد از ظهر امروز سه‌شنبه با سیمون هریس وزیر امور خارجه ایرلند دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار طرفین راجع به روابط دوجانبه ایران-ایرلند گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه ایرلند با ابراز خشنودی از بازگشایی سفارت این کشور در تهران، ابراز امیدواری کرد که این امر منجر به گسترش مناسبات دو کشور شود.

در این دیدار همچنین در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی شد.