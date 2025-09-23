دیدار وزرای امور خارجه ایران و قطر

در این دیدار راجع به روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر شد.



طرفین بر اهمیت تداوم هماهنگی و اهتمام کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی در منطقه و پایان‌دادن به نسل‌کشی در فلسطین اشغالی تاکید کردند.



طرفین همچنین راجع به آخرین وضعیت موضوع هسته‌ای و اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به دیپلماسی برای جلوگیری از تشدید تنش گفتگو کردند.