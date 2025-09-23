دیدار مجدد عراقچی و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نیویورک
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور برای دومین بار با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نیویورک دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است، عصر سهشنبه (برای دومین بار طی دو روز گذشته) با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی دیدار کرد.
در این دیدار که در ادامه رایزنیها راجع به موضوع هستهای ایران انجام شد، در خصوص تداوم دیپلماسی و جلوگیری از تشدید تنش بر سر موضوع هستهای ایران گفتگو شد.