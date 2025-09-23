به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده است، عصر سه‌شنبه (برای دومین بار طی دو روز گذشته) با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد.