به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله دیدارها و رایزنی‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «سیدعباس عراقچی» و «پیتر سیجارتو» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان امروز سه‌شنبه یکم مهرماه در نیویورک با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند و موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان دو کشور امضا شد.