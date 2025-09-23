خبرگزاری کار ایران
وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد موافقتنامه همکاری‌های آموزشی امضا کردند.

به گزارش ایلنا، در ادامه سلسله دیدارها و رایزنی‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «سیدعباس عراقچی» و «پیتر سیجارتو» وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مجارستان امروز سه‌شنبه یکم مهرماه در نیویورک با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند و موافقتنامه همکاری‌های آموزشی میان دو کشور امضا شد.

