معاون اجرایی رئیسجمهور:
تحول مهم دولت وفاق در حوزه گزینش و استخدام
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به اقدامات دولت در مقوله گزینش و استخدام در ماههای اخیر، گفت: در حوزه گزینش و استخدام، تحول مهمی رخ داده است. با بازنگری در برخی رویههای گذشته، در چارچوب ضوابط، قوانین و هنجارهای کشور، زمینه بازگشت حدود ۳۸ هزار نفر از افرادی که پیش از این به دلایل مختلف امکان استخدام نداشتند، فراهم شده است.
وی با اشاره به لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی گفت: مردم ما در مقاطع مختلف نشان دادهاند که به رغم همه تفاوتها، در برابر تهدیدهای خارجی یکپارچه هستند. در حمله ناجوانمردانه اخیر رژیم صهیونیستی به کشور، این مردم بودند که با ایستادگی خود، نقشههای دشمنان برای ایجاد تفرقه و فروپاشی داخلی را خنثی کردند. این همبستگی، از داخل تا خارج از کشور، یک سرمایه بزرگ است که نباید آن را نادیده گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: اگر به ماههای ابتدایی سال گذشته بازگردیم، فضایی از ناامیدی بر جامعه حاکم بود. اما پس از حادثه تلخ شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری انتخابات، به لطف تدبیر مقام معظم رهبری و مشارکت مردم، فصل جدیدی آغاز شد. حضور پزشکیان در انتخابات و اقبال عمومی به ایشان، نشان داد که میتوان با اتکا به صندوق رأی، مسیر را برای اصلاح و بهبود امور گشود.
قائمپناه ادامه داد: باید قدر این فرصت را بدانیم. امروز به نقطهای رسیدهایم که فعالان سیاسی و اجتماعی اصلاحطلب با دلسوزی، درباره مدیریت کشور و عزل و نصبها اظهارنظر میکنند. این یعنی جامعه زنده و پویاست و این یک پیروزی بزرگ برای همه ماست.
وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی، بهویژه موضوع حجاب، اظهار داشت: رویکرد مدبرانه پزشکیان در مواجهه با مسائل اجتماعی، به تقویت انسجام و آرامش در جامعه کمک شایانی کرد. دولت معتقد است که راه حل مسائل فرهنگی، در اقدامات فرهنگی و اقناعی نهفته است، نه برخوردهای قهری. ایشان همواره در مراکز تصمیمگیری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، با منطق قرآن و نهجالبلاغه، از این رویکرد دفاع کرده و معتقدند که اصلاح رفتارها باید از طریق اصلاح منش مسئولان و با زبان نرم صورت گیرد، نه با بخشنامه و اجبار.
قائمپناه همچنین به مخالفت رئیسجمهور با گسترش رویکردهای صرفاً سلبی در حوزه پوشاک اشاره کرد و آن را نمونهای از تأکید دولت بر راهکارهای فرهنگی دانست.
قائمپناه در خصوص سیاست خارجی و مذاکرات احتمالی نیز تصریح کرد: چنانکه رئیس جمهور محترم نیز بارها تاکید کردهاند در همه حوزهها خصوصا حوزه دیپلماسی، هیچ اقدامی بدون هماهنگی کامل با مقام معظم رهبری و خارج از چارچوبهای کلان نظام صورت نمیگیرد. مطمئن باشید که در نگاه رئیسجمهور و اصولا دولت وفاق ملی، همواره تأمین «منافع ملی» بهعنوان چراغ راه دیپلماسی مورد تاکید است. مردم عزیز مطمئن باشند که هر تصمیمی در این حوزه، با شجاعت، حکمت و در راستای منافع کشور اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به ترکیب مجلس شورای اسلامی گفت: واقعیتهای سیاسی کشور را باید درک کرد. مجلس کنونی که با اکثریت نمایندگان منتسب به جناح اصولگرا یک مؤلفه مهم از ساختار قدرت در کشور است. در این مجلس دست کم ۵۰-۶۰ نفر عضو جبهه پایداری حضور دارند که رویکرد سیاسی کاملا متفاوتی با دولت دارند. دولت برای پیشبرد امور در کشور رویکرد تعامل سازنده و همافزایی را در پیش گرفته است. بدون هماهنگی و همکاری، اقتصاد و مدیریت کشور دچار چالش میشود. شرایط امروز نیازمند صبوری، حکمت و همکاری همه قواست.
قائمپناه در پایان تأکید کرد: مسیر پیش رو، مسیری است که نیازمند مقاومت، تحمل سختیها و امید به آینده است. راهی که انتخاب کردهایم، راه درستی برای سربلندی ایران عزیز است و در این مسیر به حمایت و همراهی همه مردم نیازمندیم.