خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور امریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند

اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور امریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند
رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور امریکا نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند.

به گزارش ایلنا،  الیاس حضرتی، رئیس‌ شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:  اتهام‌زنی‌های رئیس جمهور امریکا  نمی‌تواند واقعیت را پنهان کند؛ امروز تهدید اصلی صلح و ثبات جهانی، اشغالگری و تروریسم دولتی اسرائیل است که با حمایت همه‌جانبه‌ی آمریکا ادامه دارد.

جهان فراموش نکرده است که در همین دو سال اخیر، رژیم صهیونیستی با حمایت واشنگتن، بزرگ‌ترین جنایت‌های تاریخ معاصر را در غزه رقم زده است و مدعیان امنیت، شریک کشتار کودکان اند.

 

