خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود

اقتدار نیرو‌های مسلح باید با تمام توان حفظ شود
کد خبر : 1690525
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: اقتدار نیرو‌های مسلح مرهون خون شهدا و پشتیبانی مردم است؛ این سرمایه را باید با تمام توان حفظ کنیم.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار سیاری در گفت‌و‌گویی، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و درود به ارواح شهدا، جانبازان و ایثارگران، به بازخوانی رشادت‌های یگان‌های دریایی در دفاع مقدس پرداخت و بر نقش بی‌بدیل مردم و انتقال تجربه‌ها به نسل جوان تأکید کرد.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش اظهار داشت: دشمنی که شرق و غرب او را برای شکست انقلاب اسلامی ایران تجهیز کرده بودند، پس از هشت سال جنگ تحمیلی، بدون دستاورد عقب‌نشینی کرد.

وی نقش مردم را مهم‌ترین مؤلفه پیروزی دانست و افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر نیز همچون دفاع مقدس، جوانان ما با سینه سپر، از کشور و آرمان‌ها دفاع کردند.»

به گفته رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش، تجارب این نبرد‌ها توسط «هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی» دسته‌بندی و در اختیار نیرو‌های جدید ارتش و دانشگاه‌های کشور قرار می‌گیرد.

امیر دریادار سیاری با اشاره به مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر خاطرنشان کرد: گردان تکاور دریایی به فرماندهی ناخدا صمدی، همراه با نیرو‌های سپاه و مردم منطقه، نقشه دشمن برای تصرف یک‌روزه شهر را نقش بر آب کرد. در این حماسه، نزدیک به ۱۰۰ تکاور شهید شدند و دشمن در کوه ذوالفقار، دومین شکست خود را تجربه کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد فرماندهان شهید همچون ناخدا محمدابراهیم همتی و شهید بایندر، عملیات «مروارید» در روز شصت و هفتم جنگ را نقطه عطفی در تاریخ نیروی دریایی دانست و گفت: در این عملیات، نیروی دریایی عراق به‌طور کامل شکست خورد، دو سکوی نفتی منهدم و صادرات نفت عراق متوقف شد. از آن پس، دشمن در محاصره کامل دریایی قرار گرفت.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش با تأکید بر اینکه دشمن امروز نیز همان الگوی استکبار جهانی در دوران دفاع مقدس را دنبال می‌کند، گفت: اقتدار نیرو‌های مسلح مرهون خون شهدا و پشتیبانی مردم است؛ این سرمایه را باید با تمام توان حفظ کنیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی