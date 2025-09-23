خبرگزاری کار ایران
دادستانی تهران علیه بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد

کد خبر : 1690512
پس از انتشار یک محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی، دادستانی تهران ضمن تشکیل پرونده قضایی علیه مدیر موسسه حقوقی و بلاگر وکیل‌نما اعلام جرم کرد.

به گزارش ایلنا، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه، روز گذشته محتوایی خلاف عفت عمومی در فضای مجازی منتشر شد که فضای عمومی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. این محتوا که افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت دعوت و ترغیب می‌کرد بلافاصله مورد تحقیق از سوی دادستانی تهران قرار گرفت و صبح امروز علیه مدیر موسسه حقوقی صاحب حساب کاربری اعلام جرم شد.

در تحقیقات اولیه به عمل آمده از حساب کاربری موسسه حقوقی مورد اشاره موارد دیگری از تولید محتوای مشابه با ویدیوی فراگیر شده مشاهده شد که دادستانی تهران با دو اتهام «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» علیه مسئول موسسه حقوقی مورد اشاره اعلام جرم کرد.

این گزارش حاکی است؛ در تحقیقات اولیه به عمل آمده مشخص شد خانمی که در ویدیوی معروف در حال تشویق به فساد و فحشا است بلاگر آرایشگری بوده است و اصلا در حرفه وکالت مشغول به کار نیست.

به نقل از میزان، در حال حاضر و در پرونده تشکیل شده، علیه بلاگر وکیل‌نما هم اعلام جرم شده و او متهم است به «تظاهر و مداخله در امر وکالت» و «دعوت و ترغیب افراد به ارتکاب جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»

 

