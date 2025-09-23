خبرگزاری کار ایران
لاریجانی:

کدام ایرانی باغیرتی چشم‌پوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل را می‌پذیرد؟

دبیر شورای عالی امنیت ملی بر حفظ توان موشکی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، حساب کاربری «علی لاریجانی» در ایکس ساعتی پس از پایان اظهارات خصمانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، بخش‌هایی از سخنرانی او در جلسه امروز سه‌شنبه با اعضای اتاق بازرگانی را منتشر کرد.

لاریجانی در این پیام نوشته است: «دوستان! پافشاری ایران بی‌دلیل نیست. شرط محدود کردن برد موشک به زیر ۵۰۰ کیلومتر یعنی چشم‌پوشی از توان دفاعی در برابر اسرائیل. کدام ایرانی با غیرتی چنین محدودیتی را می‌پذیرد؟»

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرده است: «امنیت ملی جای معامله نیست.»

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
