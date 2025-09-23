به گزارش ایلنا، حساب کاربری «علی لاریجانی» در ایکس ساعتی پس از پایان اظهارات خصمانه «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، بخش‌هایی از سخنرانی او در جلسه امروز سه‌شنبه با اعضای اتاق بازرگانی را منتشر کرد.