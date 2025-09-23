خبرگزاری کار ایران
تسلیت عراقچی به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تسلیت عراقچی به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت ام‌الشهید حاجیه خانم مصدقی را به غلامعلی حداد عادل تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، طی پیامی به غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با ابراز تاسف و تالم از خبر درگذشت ام‌الشهید حاجیه خانم مصدقی والده گرامی ایشان، این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم‌شان تسلیت گفت.

وزیر امور خارجه در این پیام از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کرد.

