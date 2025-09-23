تسلیت عراقچی به رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه، طی پیامی به غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با ابراز تاسف و تالم از خبر درگذشت ام‌الشهید حاجیه خانم مصدقی والده گرامی ایشان، این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم‌شان تسلیت گفت.