شهید محمدرضا زندی، متولد سال ۱۳۵۹ از شهر محلات و در مقاطعی از اعضای شبکه نظارت بر انتخابات استان تهران بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

طحان نظیف: شهدای جنگ ۱۲ روزه به دست شقی‌ترین افراد به شهادت رسیدند

طحان نظیف در این دیدار با تجلیل از ایثارگری این شهید گفت: ما مدیون شهدا هستیم که جان عزیزشان را تقدیم کردند. ایشان در عرصه‌های مختلف حضور داشتند و با شورای نگهبان نیز در انتخابات‌ها هم در مقاطع مختلف به عنوان ناظر مسئول همکاری داشتند. من به نمایندگی از اعضای شورای نگهبان خدمت شما رسیده‌ام و سلام آنان را خدمت شما عرض می‌کنم. دعا کنید که ما هم شرمنده شهدا نباشیم و همواره پا در رکاب شهدا و در خدمت مردم باشیم.

وی با اشاره به مقام شامخ شهدا اظهار کرد: شهدا یک عمر در تلاش و مجاهدت بودند. شهادت برای اینگونه افراد مزد و پاداش است. ما در این دیدارها و جلسات می‌آموزیم و نکاتی می‌شنویم که آورده‌های بسیاری برای ما دارد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین با استناد به روایات اسلامی تأکید کرد: در روایات آمده است که خداوند می‌فرماید من جای شهید را برای خانواده‌اش پُر و حضور او را جبران می‌کنم. آن کسی که جانش را برای مردم و نظام کف دست می‌گیرد، قطعاً مورد توجه خداوند متعال و مردم بزرگوار است.

طحان نظیف در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: شهدای جنگ ۱۲ روزه به دست شقی‌ترین افراد به شهادت رسیدند؛ این روزها در غزه می‌بینیم که صهیونیست‌ها به هیچ اصول و قواعد انسانی و هیچ قانونی پایبند نیستند. ما افتخار می‌کنیم در برابر این جنایتکاران تاریخ ایستاده‌ایم و آیندگان خواهند گفت کسانی همچون شهید زندی در برابر این جنایتکاران ایستادند.

وی در پایان با بیان آرزوی موفقیت برای فرزندان شهید گفت: ان‌شالله فرزندان این شهید در همه عرصه‌ها ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.

اهدای لوح‌های تقدیر به خانواده شهید

در این مراسم دو لوح تقدیر از سوی آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان به خانواده شهید زندی اهدا شد. در لوح تقدیر آیت‌الله جنتی به خانواده شهید آمده بود:

«خانواده مکرم و بزرگوار شهید والامقام محمدرضا زندی

شهادت، بالاترین عرصه تقرب به آستان قدس الهی است؛ تاجی آسمانی که بر سر ایثارگران نهاده می‌شود که تمام عمر خویش را در طریق ایمان سپری و در مسیر ارزش‌های الهی گام نهاده‌اند.

شهید والامقام شما نه تنها در طول زندگی، دیده‌بان حق و پاسدار ملت بود، بلکه در واپسین لحظات عمر خویش، جای پای خود را در راه پاسداری از ارزش‌ها و حریم این سرزمین مقدس ثبت کرد و به کاروان شهدا پیوست و در راه حفظ عزت اسلام و آزادی قدس شریف، به دست منفورترین رژیم‌ها به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

شما خانواده فداکار و مقاوم در سنگر صبر و استقامت، وارثان راستین فرهنگ ایثار و شهادتید. بایسته است که این میراث گران‌قدر را به نسل‌های آینده انتقال دهید.

اینک فرزند برومند و نام آن عزیز سربلند، چراغ راهی برای آیندگان است. بر خود فرض می‌دانیم به پاس آن ایثار و فداکاری و نیز صبر شما در فراق او، مراتب تقدیر و سپاس صمیمانه خویش را ابراز نماییم.

از درگاه حضرت حق، برای روح بلند آن شهید گلگون‌کفن، علو درجات و برای شما بازماندگان بزرگوار، صبر جمیل، سلامتی و سرافرازی همیشگی را مسألت داریم.»

در لوح تقدیر سخنگوی شورای نگهبان به امیرطاها زندی (فرزند کوچک شهید) نیز آمده بود:

«فرزند عزیزم طاها زندی: این خاک پرگوهر، زادگاه دلیرمردان و فرهیختگانی است که با ایمان، خرد و تلاشی خستگی‌ناپذیر، پرچم سرافرازی ایران عزیز را برافراشتند. امید داریم که تو فرزند گرانقدر شهید والامقام محمدرضا زندی با توکل به خداوند متعال، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و پیروی از مسیر نورانی پدر بزرگوارت، در راه دانش و فضیلت گام برداری و با همت بلند و پشتکار خویش، آینده‌ای درخشان برای خود رقم زده و شکوفایی و عظمت میهن اسلامی‌مان را نوید دهی.»

ادامه راه پدر؛ اهدای قرآن و فرم همکاری

در ادامه این مراسم، به نشانه ادامه راه پدر، فرم درخواست همکاری در شبکه نظارت بر انتخابات به خانواده شهید و فرزند بزرگ ایشان اعطا شد. یک جلد قرآن کریم با امضای آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز به عنوان یادبود به خانواده این شهید ناظر اهدا گردید.