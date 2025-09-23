علی لاریجانی درگذشت مادر حداد عادل را تسلیت گفت

بسم الله الرّحمن الرّحیم‌

«اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

برادر گرامی

جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل

خبر درگذشت والده گرامی، بانوی مؤمنه و ام‌الشهید، مرحوم حاجیه خانم فاطمه مصدقی که عمر خود را به پرهیزگاری و تربیت فرزندانی خدمت‌گذار به اسلام و انقلاب اسلامی گذراند را خدمت حضرت‌عالی و خانواده مکرم، تسلیت عرض نموده و از درگاه باری‌تعالی برای آن مرحومه مغفوره رحمت و مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جزیل مسئلت دارم.

علی لاریجانی

۱ مهر ۱۴۰۴