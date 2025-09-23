خبرگزاری کار ایران
English العربیه
علی لاریجانی درگذشت مادر حداد عادل را تسلیت گفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با صدور پیامی درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم‌

«اِنّا لله وَ اِنّا اِلَیهِ راجِعون»

برادر گرامی
جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل

خبر درگذشت والده گرامی، بانوی مؤمنه و ام‌الشهید، مرحوم حاجیه خانم فاطمه مصدقی که عمر خود را به پرهیزگاری و تربیت فرزندانی خدمت‌گذار به اسلام و انقلاب اسلامی گذراند را خدمت حضرت‌عالی و خانواده مکرم، تسلیت عرض نموده و از درگاه باری‌تعالی برای آن مرحومه مغفوره رحمت و مغفرت و علو درجات و برای بازماندگان گرامی، صبر جزیل مسئلت دارم.

علی لاریجانی
۱ مهر ۱۴۰۴

