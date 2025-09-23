به گزارش ایلنا، گفت‌وگوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه «ماجرای جنگ» که قرار بود ساعت ۱۹ امشب از رسانه تصویری «آن» منتشر شود، به دلیل هم‌زمانی با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب، پخش نمی‌شود.