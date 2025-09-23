تعویق پخش گفتوگوی رئیس مجلس به دلیل همزمانی با بیانات رهبر معظم انقلاب
گفتوگوی محمدباقر قالیباف در قالب برنامه «ماجرای جنگ» که قرار بود ساعت ۱۹ امشب از رسانه تصویری «آن» منتشر شود، به دلیل همزمانی با پخش بیانات رهبر معظم انقلاب، پخش نمیشود.
مشروح این گفتوگو درباره جنگ ۱۲ روزه، ساعت ۱۰ صبح فردا چهارشنبه پخش خواهد شد.