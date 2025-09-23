رایزنی عراقچی و دیپلماتهای ارشد اروپایی در نیویورک
نشست مشترک ایران و وزرای خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک برگزار شد.
به گزارش ایلنا، دیدار و گفتوگوی «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «ایوِت کوپر»، «یوهان وادهفول» و «ژان نوئل بارو» وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.
در این دیدار «مجید تختروانچی» و «کاظم غریبآبادی» معاونان وزیر خارجه نیز حضور دارند.
تحولات پیرامون پرونده هستهای ایران و اسنپبک، محور این نشست است.