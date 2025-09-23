به گزارش ایلنا، دیدار و گفت‌وگوی «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «ایوِت کوپر»، «یوهان واده‌فول» و «ژان نوئل بارو» وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.