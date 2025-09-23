خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی عراقچی و دیپلمات‌های ارشد اروپایی در نیویورک

رایزنی عراقچی و دیپلمات‌های ارشد اروپایی در نیویورک
کد خبر : 1690488
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک ایران و وزرای خارجه سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نیویورک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دیدار و گفت‌وگوی «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران و «ایوِت کوپر»، «یوهان واده‌فول» و «ژان نوئل بارو» وزرای خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه و همچنین «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد.

در این دیدار «مجید تخت‌روانچی» و «کاظم غریب‌آبادی» معاونان وزیر خارجه نیز حضور دارند.

تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و اسنپ‌بک، محور این نشست است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی