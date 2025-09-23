رایزنی وزیران خارجه ایران و سوئد درباره موضوعات بینالمللی
در دیدار دیپلماتهای ارشد ایران و سوئد در نیویورک، در خصوص مجموعهای از موضوعات بینالمللی خصوصا تحولات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی رایزنی شد.
به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سهشنبه با «ماریا مالمر استنرگارد» وزیر امور خارجه سوئد دیدار کرد.
در این دیدار وضعیت روابط دوجانبه ایران-سوئد مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در خصوص مجموعهای از موضوعات بینالمللی خصوصا تحولات مرتبط با صلح و امنیت بینالمللی، ضرورت پایبندی همه کشورها به حاکمیت قانون و منشور ملل متحد و نگرانیهای مشترک جامعه جهانی در رابطه با تشدید روندهای یکجانبهگرایانه و نظامیگری گفتوگو شد.
وزیر امور خارجه ایران بر مسئولیت مشترک همه دولتها برای توقف نسلکشی در غزه و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی بهخاطر نقضهای مستمر صلح و امنیت بینالمللی تاکید کرد.