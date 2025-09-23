در این دیدار وضعیت روابط دوجانبه ایران-سوئد مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در خصوص مجموعه‌ای از موضوعات بین‌المللی خصوصا تحولات مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، ضرورت پایبندی همه کشورها به حاکمیت قانون و منشور ملل متحد و نگرانی‌های مشترک جامعه جهانی در رابطه با تشدید روندهای یکجانبه‌گرایانه و نظامی‌گری گفت‌وگو شد.

وزیر امور خارجه ایران بر مسئولیت مشترک همه دولت‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به‌خاطر نقض‌های مستمر صلح و امنیت بین‌المللی تاکید کرد.