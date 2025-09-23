خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رایزنی وزیران خارجه ایران و سوئد درباره موضوعات بین‌المللی

رایزنی وزیران خارجه ایران و سوئد درباره موضوعات بین‌المللی
کد خبر : 1690486
لینک کوتاه کپی شد.

در دیدار دیپلمات‌های ارشد ایران و سوئد در نیویورک، در خصوص مجموعه‌ای از موضوعات بین‌المللی خصوصا تحولات مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی رایزنی شد.

به گزارش ایلنا، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، صبح امروز سه‌شنبه با «ماریا مالمر استنرگارد» وزیر امور خارجه سوئد دیدار کرد.

 

در این دیدار وضعیت روابط دوجانبه ایران-سوئد مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در خصوص مجموعه‌ای از موضوعات بین‌المللی خصوصا تحولات مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی، ضرورت پایبندی همه کشورها به حاکمیت قانون و منشور ملل متحد و نگرانی‌های مشترک جامعه جهانی در رابطه با تشدید روندهای یکجانبه‌گرایانه و نظامی‌گری گفت‌وگو شد. 

وزیر امور خارجه ایران بر مسئولیت مشترک همه دولت‌ها برای توقف نسل‌کشی در غزه و پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی به‌خاطر نقض‌های مستمر صلح و امنیت بین‌المللی تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی