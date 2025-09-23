به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور صبح روز سه شنبه یکم مهرماه برگزار و به پرونده‌های اصراری- حقوقی رسیدگی شد.

منتظری در ابتدای این جلسه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این ایام یادآور رشادت‌های رزمندگان، ایثارگران و شهدایی است که با دفاع جانانه در برابر توطئه‌های نظام سلطه، استکبار جهانی و رژیم بعث صدام ایستادند و اجازه ندادند دشمن حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی را تصاحب کند.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: تحمیل جنگ هشت ساله به مردم مومن و انقلابی ایران، در دوران آغازین پیروزی انقلاب اسلامی، موج اتحاد و حرکت مردمانی را در پی داشت که در مقابله با طاغوت بهای بسیاری پرداخته بودند، امروز نیز ایستادن در جبهه حق و عدالت هزینه دارد.

وی با بیان اینکه ملت شریف ایران در جنگ ۱۲ روزه رژیم غاصب صهیونیستی علیه کشورمان نیز با تبعیت از رهبر انقلاب، دشمن را در دستیابی به اهدافش ناکام گذاشت، تصریح کرد: دشمنان با همه توان به میدان آمدند تا هویت اسلامی و ملی این ملت عزیز را از میان ببرند، اما با هوشیاری آحاد ملت و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب نتوانستند به اهداف شوم و از پیش طراحی شده خود برسند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: تاریخ مملو از تقابل استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران و جبهه حق است؛ ضروری است مردم و مسئولین در این رابطه بصیرت لازم را داشته و با اتحاد و همگرایی از سوءاستفاده‌های دشمنان جلوگیری نمایند و حقیقتا توطئه‌ها و نقشه‌های شوم دشمنان علیه ملت ایران هیچگاه پایان نمی‌یابد و این واقعیتی است که همه ما شاهد آن بوده‌ایم و انتظار می‌رود که مسئولین امر در عرصه داخلی و خارجی حفظ عزت و جایگاه نظام مقتدر جمهوری اسلامی را خط قرمز خود بدانند.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه ما امروز وظیفه خود می‌دانیم که با تبعیت محض از رهبر انقلاب قدردان امام راحل (ره) و شهدایی باشیم که خالصانه در مسیر خدمت به مردم و نظام جان خود را فدا کردند بر خدمتگزاری صادقانه و متعهدانه قضات و کارکنان دستگاه قضایی برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم تاکید کرد و آن را افتخاری بزرگ برای دستگاه قضایی برشمرد.

رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه پرونده‌های خانواده در شعب دادگاه خانواده و با ترکیب قانونی و صرف وقت کافی مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: قضات در رسیدگی به پرونده‌های خانواده با استماع دقیق مطالب طرفین پرونده و دقت پیرامون مستندات پرونده بر صدور حکم عادلانه اهتمام ورزند و بر صلح و سازش در این پرونده‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

وی در بخش پایانی سخنانش با تبریک فرارسیدن آغاز سال تحصیلی گفت: امیدواریم دانش آموزان، دانشجویان و جویندگان علم و دانش به بالاترین درجات در کسب علم توام با معنویت دست یابند و بر افتخارات علمی کشور در همه عرصه‌ها بیفزایند.

در ادامه جلسه گزارش پرونده‌های اصراری- حقوقی قرائت شد.

گزارش پرونده اصراری- حقوقی با موضوع طلاق به لحاظ عسر و حرج مربوط به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف با شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسرو حرج زوجه مورد تائید قرار گرفت.

گزارش پرونده اصراری- حقوقی دیگر، با موضوع طلاق به لحاظ عسر و حرج مربوط به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به جهت اختلاف با شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مبنی بر وجود زوجه در عسرو حرج مورد تائید قرار گرفت.

