انتصاب معاون سیاسی و بینالملل و قائممقام معاون راهبردی رئیسجمهور
با حکم محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیسجمهور، دکتر علی عبداللهخانی به سمت «معاون سیاسی و بینالملل و قائممقام معاون راهبردی رئیسجمهور» منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت راهبردی ریاستجمهوری، در متن این حکم آمده است:
«نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون سیاسی و بینالملل و قائممقام معاون راهبردی رئیسجمهور منصوب میشوید. توفیق روزافزون جنابعالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) خواستارم.»