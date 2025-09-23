خبرگزاری کار ایران
انتصاب معاون سیاسی و بین‌الملل و قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور

با حکم محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیس‌جمهور، دکتر علی عبدالله‌خانی به سمت «معاون سیاسی و بین‌الملل و قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور» منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، در متن این حکم آمده است:

«نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان معاون سیاسی و بین‌الملل و قائم‌مقام معاون راهبردی رئیس‌جمهور منصوب می‌شوید. توفیق روزافزون جناب‌عالی در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از درگاه خداوند متعال و در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر(عج) خواستارم.»

