برنامه دیدارهای رئیسجمهوری در نیویورک اعلام شد
معاون سیاسی رئیسجمهوری با اعلام برنامههای سفر پزشکیان به نیویورک، گفت: ایران برای حل مسئله هستهای و جلوگیری از بازگشت تحریمها تمام تلاش خود را در گفتوگو و رایزنیهای رئیسجمهوری در جریان این سفر به کار میگیرد.
به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در گفتوگویی با اشاره به برنامههای رئیسجمهوری در سفر به نیویورک، اظهار کرد: دکتر پزشکیان علاوه بر سخنرانی و دیدارهای جانبی با روسای کشورهای مختلف، نشستهایی با گروههای فرهنگی، ضدجنگ و طیفی از اندیشکدهها، اندیشمندان و نیز جمعی از ایرانیان دارد و پیام اصلی مردم ایران را که صاحبتمدن و فرهنگ هستند به جهان ابلاغ میکند.
وی با تاکید بر ضرورت حضور ایران در هشتادمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل، افزود: ایران نمیتواند در چنین مجمع مهمی غایب باشد. رئیسجمهوری پیام فرهنگ و تمدن ایران، صلحجویی، صلحطلبی و در عینحال پیام مقاومت و استقامت مردم ایران را ابلاغ و مواضع کشور در حوزه سیاست خارجی، مسائل منطقه و جهانی و پرونده هستهای را اعلام خواهد کرد.
معاون سیاسی رئیسجمهوری با بیان اینکه دولت مسیر گفتوگو را دنبال میکند، اظهار کرد: دولت همه تلاش خود را برای حل و فصل مسائل از مسیر دیپلماسی به کار میگیرد. ایران منطق خود که صلح از طریق گفتوگو، معنویت، اخلاق و تعامل است را به جهان ارائه خواهد کرد.
سنایی با اشاره به برنامههای دیدار رئیسجمهوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: دیدارهایی با برخی روسای آسیایی و اروپایی و نیز روسای مجامع بینالمللی مثل دبیرکل سازمان ملل و شورای حکام و گفتوگوهای متنوع برای رئیسجمهوری پیشبینی شده و نشستهای دوجانبهای در حاشیه این اجلاس نیز برقرار خواهد شد.
معاون رئیسجمهوری یادآور شد: هم منطق و روایت و تلاش ایران برای حل مسئله هستهای ارائه میشود و هم در گفتوگوهای جانبی تلاش برای جلوگیری از بازگشت تحریمها و گفتوگو و رایزنی با این هدف در برنامههای رئیسجمهوری قرار دارد.