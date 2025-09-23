خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برنامه دیدارهای رئیس‌جمهوری در نیویورک اعلام شد

برنامه دیدارهای رئیس‌جمهوری در نیویورک اعلام شد
کد خبر : 1690432
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی رئیس‌جمهوری با اعلام برنامه‌های سفر پزشکیان به نیویورک، گفت: ایران برای حل مسئله هسته‌ای و جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها تمام تلاش خود را در گفت‌وگو و رایزنی‌های رئیس‌جمهوری در جریان این سفر به کار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های رئیس‌جمهوری در سفر به نیویورک، اظهار کرد: دکتر پزشکیان علاوه‌ بر سخنرانی و دیدارهای جانبی با روسای کشورهای مختلف، نشست‌هایی با گروه‌های فرهنگی، ضدجنگ و طیفی از اندیشکده‌ها، اندیشمندان و نیز جمعی از ایرانیان دارد و پیام اصلی مردم ایران را که صاحب‌تمدن و فرهنگ هستند به جهان ابلاغ می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت حضور ایران در هشتادمین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل، افزود: ایران نمی‌تواند در چنین مجمع مهمی غایب باشد. رئیس‌جمهوری پیام فرهنگ و تمدن ایران، صلح‌جویی، صلح‌طلبی و در عین‌حال پیام مقاومت و استقامت مردم ایران را ابلاغ و مواضع کشور در حوزه سیاست خارجی، مسائل منطقه و جهانی و پرونده هسته‌ای را اعلام خواهد کرد.

معاون سیاسی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت مسیر گفت‌وگو را دنبال می‌کند، اظهار کرد: دولت همه تلاش خود را برای حل و فصل مسائل از مسیر دیپلماسی به کار می‌گیرد. ایران منطق خود که صلح از طریق گفت‌وگو، معنویت، اخلاق و تعامل است را به جهان ارائه خواهد کرد.

سنایی با اشاره به برنامه‌های دیدار رئیس‌جمهوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: دیدارهایی با برخی روسای آسیایی و اروپایی و نیز روسای مجامع بین‌المللی مثل دبیرکل سازمان ملل و شورای حکام و گفت‌وگوهای متنوع برای رئیس‌جمهوری پیش‌بینی شده و نشست‌های دوجانبه‌ای در حاشیه این اجلاس نیز برقرار خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهوری یادآور شد: هم منطق و روایت و تلاش ایران برای حل مسئله هسته‌ای ارائه می‌شود و هم در گفت‌وگوهای جانبی تلاش برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها و گفت‌وگو و رایزنی با این هدف در برنامه‌های رئیس‌جمهوری قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی