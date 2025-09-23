مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:
همه شروط اروپا برای ایران تا حدودی در حال رخ دادن است
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره سه شرط اروپا برای تعلیق فرآیند فعالسازی مکانیسم ماشه که یکی از آنها همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی بود گفت: تا حدودی، همه این اتفاقات در حال رخ دادن است اما انجام آن بستگی به این دارد که چه معیاری را برای تعیین کافی بودن یا نبودن آن در نظر بگیرید.
به گزارش ایلنا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه اخیر خود با شبکه پی بی اس در واکنش به اطلاعیه اخیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره تعلیق همکاری با آژانس گفت: اصلاً چنین چیزی نیست اما در حال حاضر پیامهای زیادی وجود دارد که بعضی از آنها متناقض هستند.
وی افزود: ما یک خط ارتباطی دائمی داریم. تنها چند روز پیش در قاهره بودیم، جایی که بر سر چارچوب جدیدی برای همکاری به توافق رسیدیم تا بازرسیهای خود در ایران را که البته پس از حملات ماه ژوئن متوقف شده بود را از سر بگیریم.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: ما هیچ ابلاغیه رسمی در این مورد نشنیدهایم و میدانیم که در ایران، صداهای مختلفی وجود دارد، گاهی در مجلس، گاهی در میان سیاستمداران و گاهی این صداها نشان میدهند که تعلیق میکنند یا میخواهند تعلیق کنند.
وی عنوان کرد: در عین حال، تعهداتی وجود دارد، زیرا آنها عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (این پی تی) هستند و این اساس کار بازرسی ما است. بنابراین همه اینها باید روشن شود. اما، در حال حاضر، هیچ تعلیقی به این صورت وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال مجری پی بی اس که از او پرسید آیا توافقی که شما در قاهره امضا کردید به بازرسان اجازه میدهد بازرسی از تمام تأسیسات را داشته باشند و گزارشهای لازم را در مورد تمام تأسیسات مورد حمله در نظر بگیرند، گفت: بله در مورد همه چیز. ما این کار را میکنیم و امیدواریم که این وضعیت حفظ شود چون هیچ امر خودکاری وجود ندارد. اما این برای هر کشوری یکسان است. کشورها برای بازرسی اعلان دریافت میکنند اما بازرسیها باید ادامه پیدا کنند. این مهم است.
گروسی درباره نحوه بازرسی از سه سایتی که ایالات متحده به آنها حمله کرد یعنی فردو، نطنز و اصفهان گفت: اول باید گزارشی وجود داشته باشد که در آن به ما بگویند وضعیت چگونه است. بعد ما آن را ارزیابی خواهیم کرد. در پایان، باید از آن مکانها بازدید یا بازرسی داشته باشیم.
وی ضمن تایید توافق برای بازدید از سه سایت آسیب دیده گفت: با این حال اما بازدیدها به صورت خودکار نیست و اینجاست که اگر بخواهید، یک فرآیند اتفاق میافتد. کسانی در ایران هستند که میگویند چون هیچ توافقی انجام نشده شما نمیتوانید به اینجا بیایید. البته این (اطلاعیه شعام) یک بیانیه سیاسی است. واقعیت این است که وقتی ما اعلام بازرسی میکنیم، بازرسی باید انجام شود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که از نظر شما، آیا ایران همکاری میکند، گفت: فکر میکنم ایران در حال همکاری است، هرچند آنها تعبیر خودشان را از همکاری دارند.
وی افزود: ما همکاری خود را شروع کردهایم. بازرسیهایی از نیروگاه هستهای بوشهر در جنوب ایران انجام شده است. اکنون هم در حال بازدید از یک رآکتور تحقیقاتی هستیم. البته، اصل موضوع مواد هستهای است.
گروسی در پاسخ به سوالی درباره ذخایر اورانیوم ایران و سرنوشت آن گفت: هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت این مطالب وجود ندارد. ما فکر میکنیم که بیشتر مواد هنوز آنجا هستند. اجماع عمومی بسیاری از جمله در ایران بر این است که این مواد هنوز وجود دارند. یعنی زیر زمین مدفون هستند. بنابراین، وقتی گزارش آنها را دریافت کنیم، میتوانیم فرآیند تعامل و شاید بازرسیها را آغاز کنیم.
گروسی افزود: اول از همه آمریکاییها هستند که میتوانید از آنها بپرسید البته من با ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهور ترامپ که برای او احترام زیادی قائلم، در تماس نزدیک هستم و موضع آنها موضعی است که به آن احترام میگذارم اما کاری که انجام میدهم چیز متفاوتی است.
وی ادامه داد: بنابراین، با توجه به سه شرطی که به آن اشاره شد ایران با آژانس همکاری میکند اما در مورد اینکه آیا ما به هر آنچه که میخواهیم رسیدهایم باید بگوییم هنوز نه در مورد اینکه آیا ما مواد را بررسی کردهایم باید بگویم هنوز نه، اما روی آن کار میکنیم. در مورد تماسها با ایالات متحده هم فکر میکنم مواردی وجود داشته است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پاسخ به اینکه شما به دلیل تهدیدهای ایران تحت تدابیر امنیتی شدید هستید. آیا این تدابیر امنیتی هنوز وجود دارد و آیا مانع از انجام کارتان خواهد شد؟ هم دارد، و هم ندارد. منظورم این است که باید از آن فراتر بروید. شرکت در یک گفتوگوی دیپلماتیک که در آن حرفهای خاصی زده میشود و تهدیدهایی صورت میگیرد، آسان نیست. اما ادامه کار بخشی از وظیفه ماست.
وی گفت: ما نمیتوانیم در این برهه از زمان، بحران دیگری را در خاورمیانه تحمل کنیم. باید از آن جلوگیری کنیم. باید به سمت یک وضعیت پایدار و بادوام حرکت کنیم که به نظر من، فقط از طریق دیپلماسی امکانپذیر است.