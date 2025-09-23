خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور فرزندان شهیدان «آین» و «شادی» انجام شد؛

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در پایگاه هوایی شهید فکوری

برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در پایگاه هوایی شهید فکوری
کد خبر : 1690365
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبستان شهید توکلی واقع در پایگاه هوایی شهید فکوری با حضور جمعی از مسئولان و فرزندان شهیدان «آین» و «شادی» برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، مراسم بازگشایی مدارس در دبستان شهید توکلی پایگاه هوایی شهید فکوری با حضور جمعی از مقامات از جمله فرمانده پایگاه، فرمانده پدافند گروه نیک‌اندیش، دانش‌آموزان، معلمان و مهمانان ویژه از جمله خانواده شهیدان «آین» و «شادی» برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی، فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: همزمان با آغاز بهار علم و معرفت، ما در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی‌داریم و همانند فروردین که نویدبخش حیات طبیعت است، مهرماه نماد شور و شعف جویندگان علم است.

وی با بیان اینکه کشور ما در برابر تهاجمات دشمنان مقاومت کرده و شهدای بسیاری را تقدیم کرده است، گفت: امروز فرزندان برخی از این شهدا مهمان ویژه مدرسه هستند و دانش‌آموزان باید با تلاش و مراقبت، خود را برای آینده‌ای روشن آماده کنند.

این مراسم با اهدای شاخه گلی توسط فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری و هیأت همراه به دانش‌آموزان پایان یافت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی