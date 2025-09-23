برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در پایگاه هوایی شهید فکوری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور، مراسم بازگشایی مدارس در دبستان شهید توکلی پایگاه هوایی شهید فکوری با حضور جمعی از مقامات از جمله فرمانده پایگاه، فرمانده پدافند گروه نیک‌اندیش، دانش‌آموزان، معلمان و مهمانان ویژه از جمله خانواده شهیدان «آین» و «شادی» برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم خلبان داریوش سلیمانی، فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی و فرارسیدن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: همزمان با آغاز بهار علم و معرفت، ما در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی‌داریم و همانند فروردین که نویدبخش حیات طبیعت است، مهرماه نماد شور و شعف جویندگان علم است.

وی با بیان اینکه کشور ما در برابر تهاجمات دشمنان مقاومت کرده و شهدای بسیاری را تقدیم کرده است، گفت: امروز فرزندان برخی از این شهدا مهمان ویژه مدرسه هستند و دانش‌آموزان باید با تلاش و مراقبت، خود را برای آینده‌ای روشن آماده کنند.

این مراسم با اهدای شاخه گلی توسط فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری و هیأت همراه به دانش‌آموزان پایان یافت

انتهای پیام/