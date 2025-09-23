خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده سرباز شهید ربانی دیدار کرد
کد خبر : 1690363
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده‌ شهید «حامد ربانی» از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارتش دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از  روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با خانواده سرباز شهید «حامد ربانی» از  شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدار و از مقام شامخ شهدا، تجلیل و قدردانی کرد. 

وی افزود: شهدا پرچم‌داران عزت، استقلال و اقتدار کشور هستند و خانواده معظم آنان، سرمایه‌های معنوی نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. به همین دلیل هم پاسداشت و تکریم آنان، وظیفه‌ای همگانی است.

حجت الاسلام نصیرالاسلامی، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش در این دیدار رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش را همراهی کرد.

 

