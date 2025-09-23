حضور یک شخصیت مهم ایرانی در مراسم سالگرد عروج شهید نصرالله

به گزارش ایلنا، «مجتبی امانی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت شامگاه دوشنبه و در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با بیان اینکه روابط «ایران و لبنان روابطی طبیعی و مطلوب است»، افزود: در ماه‌های اخیر شاهد سفر آقایان لاریجانی، عراقچی و قالیباف به لبنان بودیم که طی آن با مقام‌های مختلف لبنانی دیدار و رایزنی کردند.

امانی همچنین در آستانه اولین سالگرد شهادت «سید حسن نصرالله» و «سید هاشم صفی‌الدین» ۲ دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان خبر داد: یک شخصیت مهم ایرانی نیز در مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله که هفته آینده برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، روابط عمومی حزب‌الله لبنان روز شنبه با صدور فراخوانی، خواستار حضور گسترده مردم لبنان در این مراسم شد.

در این فراخوان آمده است: از مردم دعوت می‌کنیم در مراسم گرامیداشت شهیدان نصرالله و صفی‌الدین که در تاریخ ۲۷ سپتامبر (پنجم مهرماه) برگزار می‌شود، حضور یابند.

سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۳ (مطابق با ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴) در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

در این حمله، شماری از فرماندهان ارشد حزب‌الله و سردار «عباس نیلفروشان» معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در محل حمله تروریستی حضور داشتند، نیز به شهادت رسیدند.

سید هاشم صفی‌الدین، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان، نیز در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۳ (مطابق با ۴ اکتبر ۲۰۲۴) در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به شهادت رسید.

سفیر ایران در بیروت همچنین گفت: فشارهای خارجی بر لبنان زیاد است و ما تلاش می‌کنیم در مسیر موجود، همکاری و تعامل را ادامه دهیم.

