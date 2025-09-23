خبرگزاری کار ایران
زمان ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۴ مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام شد
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از آغاز ثبت‌نام آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز خبر داد.

به گگزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور گفت: به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، متقاضیان اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌توانند از امروز تا تاریخ ۷ مهرماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت‌نام در این آزمون اقدام کنند.

رئیس مرکز وکلا افزود: آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ آذرماه برگزار و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در این آزمون اقدام کنند.

 وی همچنین افزود که داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائز بالاترین امتیاز را کسب کنند، مجاز به شروع فعالیت کارآموزی وکالت خواهند بود.

