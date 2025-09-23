خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به درگذشت والده حدادعادل

پیام تسلیت رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به درگذشت والده حدادعادل
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والده مکرمه حدادعادل پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی درگذشت والده مکرمه حدادعادل پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حدادعادل (دام عزه)

خبر درگذشت والده مکرمه، بانوی مؤمنه، ام‌الشهید حاجیه خانم فاطمه مصدقی موجب تأسف و تأثر گردید. بانویی که با صبر و ایثار و ایمان، فرزندانی شایسته و برجسته تربیت و در مسیر آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تقدیم نمود. این مصیبت را به جنابعالی، بیت مکرم و دیگر بستگان تسلیت عرض نموده و برای آن فقیده سعیده علو درجات و قرب همنشینی با فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خدای بزرگ خواهانم.

محمد حسین موسی پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

