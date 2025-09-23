خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده نیروی دریایی ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس:

امنیت این سرزمین، خط قرمز ملت است

امنیت این سرزمین، خط قرمز ملت است
کد خبر : 1690274
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با صدور پیامی فرا رسیدن ۳۱ شهریور ماه و هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت ۳۱ شهریور و هفته دفاع مقدس، تأکید کرد که این نیرو «آماده دفاع همه‌ جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.»

متن پیام فرمانده نیروی دریایی ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‎‌ای سترگ و جاودانه است که در آن فرزندان دلیر این مرز و بوم، با ایمان، ایثار و اراده‌ه‎ای شکست‌ناپذیر، در برابر هجوم دشمن ایستادند و عظمت روح مقاومت را در تاریخ ثبت کردند. این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکردند و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشتند.

اکنون در پرتو همان فرهنگ ناب ایثار و مقاومت و در هنگامه‌ی دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، بار دیگر ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندش در نیروهای مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین، خط قرمز ملت است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده، قاطع و درخور مواجه خواهد شد.

ملت سرافراز ایران در این آزمون بزرگ با عزمی بلند و ایمانی راسخ، در برابر تجاوز و شرارت رژیم غاصب صهیونیستی مقتدرانه ایستادند و نه‎‌تنها پیام صلابت ایران عزیز را به جهان مخابره کردند، بلکه معادلات جبهه استکبار را دگرگون ساختند.

بی‌تردید، راه شهیدان و آموزه‌‎های دفاع مقدس همچنان مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال ملت ایران را روشن می‌سازد و نیروهای مسلح مقتدر، با تمام توان، آمادگی خود را برای دفاع همه‌جانبه از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و عقیدتی کشور عزیزمان حفظ و تقویت خواهند کرد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه‌ی شهدای بلندمرتبه این مرز و بوم، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به فرماندهان، جانبازان، ایثارگران، خانواد‎ه‌های معظم شهدا و تمامی رزمندگان خدوم نیروهای مسلح به‌ویژه دریادلان ولایتمدار تبریک عرض کرده و اعلام می‌دارم که نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

از خداوند متعال برای همگان، فیض معنوی کامل و بهره‌‌مندی از رحمت واسعه الهی را در سایه عنایات ویژه اهل بیت (ع)، حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا له الفداء) و تحت هدایت خردمندانه فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌‌ای عزیز، مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی