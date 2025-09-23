به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، ضمن گرامیداشت ۳۱ شهریور و هفته دفاع مقدس، تأکید کرد که این نیرو «آماده دفاع همه‌ جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.»

متن پیام فرمانده نیروی دریایی ارتش به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه‎‌ای سترگ و جاودانه است که در آن فرزندان دلیر این مرز و بوم، با ایمان، ایثار و اراده‌ه‎ای شکست‌ناپذیر، در برابر هجوم دشمن ایستادند و عظمت روح مقاومت را در تاریخ ثبت کردند. این ایام، نماد پایداری ملتی است که در مصاف با ظلم، سر خم نکردند و از جان خویش برای پاسداری از دین، وطن و کرامت انسانی گذشتند.

اکنون در پرتو همان فرهنگ ناب ایثار و مقاومت و در هنگامه‌ی دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی، بار دیگر ملت بزرگ ایران و فرزندان برومندش در نیروهای مسلح نشان دادند که امنیت این سرزمین، خط قرمز ملت است و هر متجاوزی با پاسخ کوبنده، قاطع و درخور مواجه خواهد شد.

ملت سرافراز ایران در این آزمون بزرگ با عزمی بلند و ایمانی راسخ، در برابر تجاوز و شرارت رژیم غاصب صهیونیستی مقتدرانه ایستادند و نه‎‌تنها پیام صلابت ایران عزیز را به جهان مخابره کردند، بلکه معادلات جبهه استکبار را دگرگون ساختند.

بی‌تردید، راه شهیدان و آموزه‌‎های دفاع مقدس همچنان مشعل فروزانی است که مسیر عزت و استقلال ملت ایران را روشن می‌سازد و نیروهای مسلح مقتدر، با تمام توان، آمادگی خود را برای دفاع همه‌جانبه از مرزهای زمینی، دریایی، هوایی و عقیدتی کشور عزیزمان حفظ و تقویت خواهند کرد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه‌ی شهدای بلندمرتبه این مرز و بوم، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به فرماندهان، جانبازان، ایثارگران، خانواد‎ه‌های معظم شهدا و تمامی رزمندگان خدوم نیروهای مسلح به‌ویژه دریادلان ولایتمدار تبریک عرض کرده و اعلام می‌دارم که نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده همچون گذشته، با تکیه بر ایمان، تخصص، آمادگی رزمی و تبعیت از منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی و عزت ایران اسلامی در هر میدان و هر زمان است.

از خداوند متعال برای همگان، فیض معنوی کامل و بهره‌‌مندی از رحمت واسعه الهی را در سایه عنایات ویژه اهل بیت (ع)، حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنا له الفداء) و تحت هدایت خردمندانه فرماندهی معظم و معزز کل قوا حضرت امام خامنه‌‌ای عزیز، مسئلت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی

