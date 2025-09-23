فعالیت مزارع پروش میگو در محدوده گنبد نمکی جزیره ممنوع شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم با صدور دستور ویژه قضایی، هرگونه فعالیت جدید یا تمدید قرارداد مزارع پرورش میگو در محدوده اثر طبیعی ملی «گنبد نمکی» را ممنوع کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالرزاق نریمانی دادستان عمومی و انقلاب قشم از صدور دستور ویژه قضایی برای ممنوعیت هرگونه فعالیت جدید یا تمدید قرارداد پرورش میگو در محدوده اثر طبیعی ملی «گنبد نمکی» این جزیره خبر داد.
دادستان قشم درباره دلایل این تصمیم اظهار داشت: جزیره قشم دارای آثار بیبدیل طبیعی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود ولی توسعه بیرویه فعالیتهای اقتصادی در محدوده این آثار، تعادل اکولوژیک و زیستمحیطی منطقه را بر هم میزند و خسارات جبرانناپذیری برجای خواهد گذاشت و به همین دلیل، دستگاه قضایی بهطور قاطع در برابر تخلفات در این حوزه ایستاده است.
وی با بیان اینکه بر اساس دستور قضایی هیچ مجوز جدیدی برای پرورش میگو در محدوده گنبد نمکی جزیره قشم موسوم به «گنبد نمکی برخوردار» صادر نخواهد شد، افزود: از تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ تمدید مجوز یا واگذاری اراضی با کاربری پرورش میگو در محدوده گنبد نمکی قشم بهطور کامل ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان قشم همچنین ابراز امیدواری کرد که این تصمیم نقطه عطفی در تقابل میان منافع کوتاهمدت اقتصادی و ضرورتهای بلندمدت حفاظت از محیطزیست باشد.
وی تصریح کرد: گنبد نمکی قشم که در فهرست آثار طبیعی ملی ایران و ژئوپارک جهانی یونسکو ثبت شده، نهتنها ارزش علمی و زیستمحیطی دارد، بلکه بهعنوان یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری طبیعی جزیره شناخته میشود.
نریمانی گفت: پرورش میگو طی دو دهه اخیر یکی از صنایع روبهرشد در سواحل جنوبی کشور بوده، اما ورود این صنعت به حریم آثار طبیعی ملی، تبعات گستردهای از جمله آلودگی منابع آبی، تخریب پوشش گیاهی و کاهش جذابیتهای گردشگری را به همراه داشته که ضرورت رعایت موازین قانونی در این خصوص را ضروری ساخته است.
دادستان قشم یادآور شد: از منظر حقوقی، این تصمیم بر پایه قوانین صریح کشور از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست و قانون ملی شدن منابع طبیعی اتخاذ شده است و بر همین اساس، دستگاههای اجرایی همچون جهاد کشاورزی، امور اراضی، شیلات و سازمان منطقه آزاد قشم مکلفاند بهطور کامل از اجرای این دستور تبعیت کنند.
وی تأکید کرد: هر گونه ترک فعل یا همراهی با متخلفان در این خصوص، میتواند موجب پیگرد قانونی و مسئولیت کیفری و اداری افراد شود.
این مقام قضایی همچنین اظهار داشت: از منظر محیطزیستی، گنبد نمکی جزیره قشم بخشی از ژئوپارک جهانی یونسکو است و ایران متعهد است از تخریب اکوسیستمهای ارزشمند این منطقه جلوگیری کند.
وی گفت: فعالیتهای غیرمجاز همچون پرورش میگو در محدوده یادشده، علاوه بر تهدید زیستگاههای طبیعی، ممکن است جایگاه بینالمللی ژئوپارک را در ارزیابیهای دورهای یونسکو به خطر اندازد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم در پایان خاطر نشان کرد: این تصمیم قضایی صرفاً اقدامی محلی برای جلوگیری از تخلف نیست؛ بلکه پاسخی است به ضرورتهای حقوقی کشور و تعهدات بینالمللی ایران و این پیام روشن را به همراه دارد که توسعه اقتصادی در جزیره قشم باید در چارچوب قانون، ملاحظات محیطزیستی و منافع ملی بلندمدت پیش رود.