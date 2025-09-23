خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایش برخط منابع هدفمندی یارانه ها توسط دیوان محاسبات کشور

پایش برخط منابع هدفمندی یارانه ها توسط دیوان محاسبات کشور
کد خبر : 1690200
لینک کوتاه کپی شد.

پایش برخط دیوان محاسبات کشور از منابع هدفمندی یارانه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌ها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشده‌است.

دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیش‌بینی‌شده در ماه‌های آینده، هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواه‌گردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی