پایش برخط منابع هدفمندی یارانه ها توسط دیوان محاسبات کشور
پایش برخط دیوان محاسبات کشور از منابع هدفمندی یارانهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، از محل مطالبات گاز و همچنین از محل مصوب فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمیها، هنوز هیچ وجهی به حساب سازمان هدفمندی واریز نشدهاست.
دیوان محاسبات کشور ضمن پیگیری و مطالبه واریز کامل سهم منابع پیشبینیشده در ماههای آینده، هشدار میدهد که تداوم این وضعیت، دولت را به سمت استقراض بانکی، انتشار اوراق و برداشت از بودجه عمومی و تنخواهگردان سوق داده و ثبات مالی کشور را در معرض تهدید قرار میدهد.