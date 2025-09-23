مهاجرانی در نشست خبری:
سفر نیویورک فرصتی برای گفتوگو با کسانی است که مایل به گفتوگو باشند
سخنگوی دولت گفت: حضور رئیسجمهور در نیویورک فرصتی است تا از این تریبون استفاده شود و درباره تمدن کهن چند هزار ساله ما سخن گفته شود؛ زمانی که پادشاهان ما اسرای برخی ادیان را آزاد کردند. همچنین این سفر فرصتی است تا ثروت تمدنی ایران تشریح شود. همانطور که رئیسجمهور محترم نیز بیان کردند، این سفر فرصتی برای گفتوگو با تمام کسانی است که مایل به گفتوگو باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس، گفت: جانبازان و ایثارگران برای حفظ ذرهذره خاک این کشور ۸ سال جان دادند، رنج کشیدند و هنوز هم درد برای بعضی از خانوادهها وجود دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به آغاز سال جدید تحصیلی بیان کرد: امروز که برای آغاز سال تحصیلی در یکی از مدارس حضور پیدا کردم، دانشآموزان سرود جمهوری اسلامی ایران را نه زمزمه میکردند، بلکه بلندبلند میخواندند.
وی گفت: امروز ۱۶ میلیون دانشآموز بر سر کلاسهای درس حاضر شدند. ۲ هزار و ۴۰۷ فضای آموزشی اختصاص داده شده است. ۹۸ درصد واجدین شرایط در کلاس اول ثبتنام کردهاند و برای ۲ درصدی که ثبتنام نشدهاند، پیامکی برای والدین آنان ارسال شده است تا دلیل عدم ثبتنام مشخص شود.
مهاجرانی اظهار داشت: امروز رئیسجمهور سفری به سازمان ملل خواهند داشت.
مهاجرانی ادامه داد: رئیسجمهور روز چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح به وقت نیویورک و حدود ۱۷:۳۰ به وقت تهران در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد. استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای احقاق حقوق ملت و جلوگیری از افزایش فشارها بر مردم ایران و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، بهرهگیری از دستگاه دیپلماسی بهعنوان ابزاری برای گرهگشایی در کنار قوای نظامی، تأمینکننده امنیت مردم خواهد بود.
سخنگوی دولت ادامه داد: گفتوگو با رهبران ادیان و جلسه با ایرانیان مقیم آمریکا ـ بهویژه با توجه به فعالسازی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور برای استفاده از توان و ظرفیت این گروه به ریاست آقای عراقچی وزیر امور خارجه ـ از دیگر برنامههای رئیسجمهور پزشکیان در سفر به نیویورک است.
وی با اشاره به آغاز سال آبی گفت: از مردم میخواهیم دعا کنند. درست است که بارشها آغاز شده است، اما همچنان در خشکسالی هستیم. ما در بین سالهای پنجم تا هفتم خشکسالی قرار داریم. از مردمی که در تابستان گرم همراهی کردند، تشکر میکنم. روز گذشته شورای عالی آب تشکیل شد و از جمله مواردی بررسی شد تا به تنش میان مردم تبدیل نشود.
مهاجرانی گفت: تیمهای ملی در روزهای گذشته افتخارآفرینیهای بسیاری داشتند. فراموش نکنیم تیمهای المپیادی علمی ما در میان جنگ زمینی از کشور خارج شدند تا افتخارآفرینی کنند.
وی درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: در دوران جنگ تحمیلی دوازدهروزه، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور حمایت کردند، دفاع کردند و پای ایران ایستادند. این موضوع میتواند به ایرانیان خارج از کشور کمک کند که بهصورت موقت یا دائم و آنگونه که میل دارند به کشور بازگردند و به کشور کمک کنند تا از ظرفیت این گروه استفاده شود.
وی درخصوص اقدامات دولت در صورت فعالشدن مکانیسم ماشه برای معیشت مردم، از جمله دادن کالابرگ گفت: اسنپبک از نظر ایران غیرقانونی است و یک بُعد روانی دارد. دولت برنامهریزیهایی دارد و در تلاش است از فعال شدن آن جلوگیری کند. زمانی هم که آغاز شد شرایطی وجود داشت. سفرهای دیپلماتیک وزیر امور خارجه در همین راستاست و تلاشها برای جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه ادامه دارد. با این حال، معیشت مردم از جمله کالابرگ در دستور کار دولت است.
مهاجرانی درباره اقدامات دولت در زمینه یافتن راهکارهای جایگزین در صادرات و واردات با توجه به طرح عملیشدن مکانیسم ماشه گفت: دولت، پیش از مطرحشدن فعالسازی مکانیسم ماشه، راهبرد خود را بر استفاده از ظرفیت همسایگان و منطقه گذاشته بود. تحققبخشی به مبادی وارداتی و صادراتی و استفاده از ظرفیت بازارچهها و شهرکهای صنعتی مرزی ـ که میتواند بهصورت مشترک بین کشورها شکل بگیرد ـ از جمله این موارد است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه بهویژه در راستای تأمین کالاهای مورد نیاز، تسهیل و تنوعبخشی به صادرات غیرنفتی با اولویت کشورهای همسایه و انجام مبادلات تجاری در قالب تهاتر از دیگر موارد در نظر گرفته شده است. هفته گذشته شاهد نشستی بودیم که تجار پاکستان در تهران حاضر شدند و این نشست به راهبری فرزانه صادق وزیر راه برگزار شد.
مهاجرانی گفت: بنابراین موضوعاتی از این دست در قالب برنامه نیست، بلکه کاملاً عملیاتی میشود و به اجرا درمیآید. گسترش بازارهای هدف و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید داخل از موضوعات مهمی است که دولت در این زمینه دنبال میکند.
سخنگوی دولت درباره اینکه قیمت کالاهای اساسی روزبهروز در حال افزایش است، دولت چه قصدی برای کنترل بازار دارد و اگر مکانیسم ماشه فعال شود دولت چگونه شرایط را کنترل میکند، گفت: دستگاه اقتصادی دولت شامل وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، پیگیر برنامهها هستند و تلاش میکنند نقدینگی را کنترل کنند.
مهاجرانی گفت: ما باور داریم که موضوع کسری بودجه و افزایش نقدینگی سالهاست به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده است. این موضوع جزو مسائلی است که اگرچه بخشی از آن به سیاستهای داخلی کشور بازمیگردد، اما بخش مهمی از آن به مسأله تحریم مربوط است که سرمایهگذاری در کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: کالاهای اساسی که شامل قیمتگذاریهای مصوب میشوند ـ همچون برنج خارجی ـ با قیمت مصوب ارائه میشوند، اما برنج ایرانی شامل قیمتگذاری مصوب نیست و سازوکار بازار قیمت آن را تعیین میکند. راهی که دولت در این راستا دنبال میکند، واردات برنج متناسب با ذائقه ایرانی است.
مهاجرانی در خصوص گزارشی از اقدامات دولت در راستای برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی گفت: در شورای اقتصاد روز دوشنبه موضوعات قطعی شد و گزارش کار هیئت دولت، تصویبنامهها، مصوبهها و بخشنامهها به مجلس محترم ارائه شد. همچنین در مورد خطمشی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز تصمیمگیری شد. دولت خود را مقید میداند که نظم بودجهای را چه در تقدیم بهموقع بودجه و چه در ساختار و تخصیص آن رعایت کند. همچنین چند موضوع بهشدت مورد تأکید قرار گرفت؛ از جمله بهبود محیط کسبوکار، صنعت برق، افزایش رقابتپذیری در صنعت و کل حوزه انرژی، درخواست سرمایهگذاری شورای اقتصاد برای توسعه و بهرهبرداری از میادین گازی و همچنین معیشت مردم که یکی از ارکان اصلی بودجه است.
سخنگوی دولت یادآور شد: سال گذشته میپرسیدید آیا وفاق جواب میدهد؟ در پاسخ به برخی پرسشها در سال گذشته درباره این موضوع باید با خوشحالی بگویم که بله، الحمدلله وفاق نتیجه داده است.
وی افزود: مردم عزیز سیستان و بلوچستان در حادثه غمناک هشتم مهرماه ۱۴۰۱ با همراهی قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، هدایتهای مقام معظم رهبری و هماهنگی استاندار محترم، منجر به برگزاری نشست بزرگ و ایجاد وفاق در زاهدان شدند که نشاندهنده عزم دولت و حاکمیت برای التیام آلام مردم و آغاز فصل جدیدی از اعتماد، عدالت و همدلی است.
مهاجرانی درخصوص مکانیسم ماشه و راهکارهای موجود و خوشبینی دولت برای توقف آن گفت: دولت اصولاً خوشبین است، اما بدبینانهترین سناریوها را طراحی کرده و آمادگی دارد. با این حال گفتوگو را راهحل میداند. اما پنجاهپنجاه نمیشود؛ طرف مقابل نمیتواند قلدری کند. تأکید میکنم دولت بدترین سناریوها را طراحی کرده است.
وی در خصوص آمادهسازی گزارشها پیرامون اورانیوم غنیشده گفت: دسترسی نداریم و کاملاً مدفون شده است.
سخنگوی دولت درباره خروج ایران از NPT در صورت فعالشدن مکانیسم ماشه گفت: پاسخ این سؤال را اکنون نمیتوان داد.
مهاجرانی در خصوص افرایش قیمت مرغ و اقلام اساسی مردم گفت: درخصوص افزایش نقدینگی اقتصاد کلان، دستگاههای اقتصادی دولت شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برنامههایی را با هم دنبال میکنند و تلاش دارند بتوانند نقدینگی را مدیریت کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته باور داریم که موضوع کسری بودجه و افزایش نقدینگی جز موضوعاتی است که سالیان سال به اقتصاد ما آسیب زده است و جز موضوعاتی است که پیامد تحریم است.یک بخش از آن به سیاست گذاریهای داخلی و یک بخش هم ناشی از تحریمهایی است که سرمایهگذاری در کشور را دچار مشکل کرده است.
مهاجرانی افزود: درخصوص کالاهای اساسی، ما در مورد کالاهایی که شامل قیمتگذاریهای مصوب میشوند از جمله برنج خارجی، قیمتگذاری برنج خارجی مشخص است و با همان قیمت مصوب در فروشگاهها ارائه میشود اما برنج ایرانی شامل قیمتگذاری مصوب نمیشود و به عبارتی ساز و کار بازار است که کمک میکند قیمت این محصول تثبیت شود وی یا افزایش یا کاهش پیدا کند
سخنگوی دولت گفت: راهی هم که دولت در این قضیه دنبال میکند واردات برنج متناسب با ذائقه ایرانی است چون ما چند گونه برنج در دنیا داریم برخی از برنج ها با ذائقه ما سازگارتر است واردات برنج از مبادی که با ذائقه برخی از مناطق سازگارتر است در دستور کار قرار دارد و به شدت دنبال میشود و به زودی وارد خواهد شد
وی یادآور شد: درخصوص مشکل اخیر در تأمین مرغ، افزایش دما و قطعی برق منجر به بروز برخی آسیبها شد که نکتهای قابل کتمان نیست با این حال، طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی، بازار در حال حاضر مدیریت یکی از اولویتهای اصلی دولت، حفاظت از معیشت مردم است. از این رو، نظارت مستمر بر قیمتها، در کنار تولید و توزیع منظم، در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی دولت در خصوص موضوع مصرف برق در کشور، گفت: روند مصرف برق صعودی است، اما امسال نیز با افزایش راندمان نیروگاهها، بهویژه نیروگاههای خورشیدی، کمک میشود که مصرف سوخت برای تولید برق تا حدودی کاهش پیدا کند. نکته دیگر، بهروزرسانی و یا اصطلاحاً اورهال کردن برخی از نیروگاهها است که این اقدام نیز موجب کاهش مصرف سوخت آنها میشود.
وی افزود: در عین حال ذخایر سوخت وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارد. در اول شهریور ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از اول شهریور ۱۴۰۲ بود ولی امسال وضعیت بهتر است، اما همچنان موضوع مدیریت مصرف، بهویژه در مراکز دولتی و مراکز پرمصرف، مسئله مهمی است. همچنین افزایش تولید برق یک موضوع و جلوگیری از افت فشار و تلفات، موضوع دیگری است و از سوی دیگر، مدیریت مصرف موضوعی است که باید به شدت روی آن کار شود، لذا امیدوار هستیم که امسال شاهد وضعیت بهتری باشیم.
سخنگوی دولت در خصوص مذاکره بر سر قدرت هسته ای ایران گفت:ما برای دفاع از مردمان خود از کسی اجازه نمیگیریم. در طول این ۱۲ روز گذشته همه شاهد بودند که در کنار انسجام ملی، قدرت موشکی ما بود که از مردممان دفاع کرد. همینطور در طول هشت سال دفاع مقدس ثابت شده که هیچ کشوری بدون داشتن قوای نظامی لازم نمیتواند به حیات خود ادامه دهد.ما برای قدرت موشکی خود نه از کسی اجازه میگیریم و نه از یک حدی کوتاه تر می آییم، امنیت مردم را با هیچ چیزی تاخت نخواهیم زد زیرا موضوع مذاکره موضوع امنیت است و لذا موشک ها هم جزوی از امنیت ما هستند.
مهاجرانی درباره اینکه آیا پزشکیان از عملکرد وزیر امور خارجه در گفتوگوها با دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، رضایت دارد؟ گفت: دکتر پزشکیان بر سر منافع ملت و کشور با کسی تعارف ندارد و اگر احساس کند که عملکرد شخصی آنگونه که باید باشد، نیست حتما تذکر میدهند و مدافع منافع مردم و کشور هستند. قوه مجریه، اجراکننده است اما کلیت نظام شامل نهادهای دیگر هم میشود. قوه مجریه و وزیر امور خارجه اجرا کننده تصمیمات و البته تصمیمساز هستند.
وی بیان کرد: عراقچی و دکتر لاریجانی هر دو توسط رئیسجمهور انتخاب شده و جز تیم او هستند. تصمیمگیری در خصوص موضوعاتی همچون هستهای در لایههای مختلف نظام و نهادهای مختلف انجام میشود و مسلم است که «کمیته هستهای» نهاد مهمی است که رئیس آن دکتر لاریجانی است و با توجه به اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی و منصوب رئیسجمهور هستند، وظایف مهمی بر عهده دارند.
وی در خصوص نقش بازگشت تحریمها بر روابط چین و کشورهای هم پیمان ایران اشاره کرد و اظهار داشت:ایران با کشورهای همسایه و منطقه پیوند ناگسستنی دارد، مسلما دیپلماسی، زیرساختی برای گسترش تبادلات ایران است. چین در هنگام تحریمها همراه ایران بوده و عضو بریکس است، در پیمان شانگهای حضور دارد و کشوری است موثر که روابط دوجانبه محکمی با ایران دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به دیدار هیات دولت با رهبر انقلاب گفت:ایشان در این دیدار بر نکات متعددی تأکید فرمودند که طبیعتاً این فرمایشات به عنوان دستورالعملهایی باید نصبالعین همه وزرا قرار گیرد و مورد توجه ویژه باشد. در همان روز، آقای عارف معاون اول رئیسجمهور، کارگروهی تشکیل داد که در آن کارگروه بهویژه موضوع معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و رفع نیاز اقشار کمبرخوردار که نیازمند توجه ویژه هستند، مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: رهبر انقلاب توجه ویژه به موضوع نفت داشتند، وزیر نفت اعلام کرد که در طی هفت سال گذشته، هماکنون بالاترین میزان تولید نفت خود را داریم که البته سرمایهگذاریها به همراه بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دانشمحور، میتواند به تحقق اهداف کمک کند.