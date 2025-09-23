با نگاه ملی برای حل ناترازی آب همفکری کنیم

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی آب با اشاره به مسئله جدی ناترازی آب گفت: بحران آب تنها واقعیت و نگرانی دیروز و امروز نیست، بلکه در دهه‌های گذشته نیز به دلیل به‌هم خوردن اکوسیستم یا عوامل زیست‌محیطی هشدار داده شده بود که باید با سازوکار‌های علمی، آمادگی مقابله با این مسئله را داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در راستای حل ناترازی برق افزود: برای حل ناترازی برق به دستاورد‌های ارزشمندی، مسئولان مربوطه رسیده‌اند که آثار آن را در آینده خواهیم دید. البته مسئله آب مهم‌تر از برق است؛ چراکه اگر برای برق راهکار‌های موردی و ضربتی مانند انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر وجود داشته باشد، در مسئله آب جایگزین ساده‌ای برای حل مشکل وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه برای حل ناترازی آب راهی جز جلسات کارشناسی با مسئولیت و مسئله مشترک وجود ندارد، گفت: آب تنها مسئله یک روستا و شهر نیست و حل این مشکل به صورت مقطعی و منطقه‌ای امکان ندارد و تجربه‌های گذشته نشان داده است که باید با نگاه ملی و سیستماتیک برای حل ناترازی آب همفکری کنیم.

عارف با بیان اینکه باید برای حل مسئله آب در همه نقاط کشور دغدغه داشته باشیم، مدیریت مصرف آب را از جمله راهکار‌های مهم و در اولویت حل این ناترازی عنوان کرد و افزود: مصرف بخش کشاورزی در ۳۰ سال گذشته بالای ۸۵ درصد بود و درصدد بودیم آن را به نُرم جهانی ۶۰ درصد برسانیم. اما با وجود اقدامات انجام‌شده، سرانه مصرف آب کشاورزی تنها به ۸۰ درصد کاهش یافته است که نشان می‌دهد روش‌های گذشته پاسخگو نبوده‌اند.

معاون اول رئیس‌جمهور تولید آب را از دیگر راهکار‌های حل ناترازی آب دانست و تأکید کرد: باید بررسی کنیم که آیا می‌توان تنها به منابع داخلی محدود بود یا طرح‌های انتقال آب پاسخ مناسبی خواهد بود؛ البته در این طرح‌ها باید مسائل زیست‌محیطی نیز مدنظر قرار گیرد.

عارف با اشاره به برخی تجارب ناموفق گذشته در بارورسازی ابر‌ها خاطرنشان کرد: وزارت نیرو در برخی مناطق کشور با بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین، اقدامات مؤثری را در این دولت در زمینه بارورسازی ابر‌ها آغاز کرده است که باید با جدیت پیگیری و ادامه یابد.

وی تصریح کرد: وزیر نیرو باید با برگزاری جلسات و بهره‌گیری از محققان و برجستگان داخلی و خارجی برای حل مسئله آب چاره‌اندیشی کند و در عین حال در دام مباحث عوام‌فریبانه که جز تحمیل هزینه برای کشور نتیجه‌ای ندارد، گرفتار نشود تا بتوانیم با اقدامات علمی و قابل توجیه به حل مسئله آب بپردازیم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از وزارت نیرو برای اجرای طرح ضربتی و باکیفیت انتقال آب طالقان به تهران قدردانی کرد و در ادامه تصریح نمود: باید الگوی مصرف پایین آب در استان‌های یزد و اصفهان به سایر شهر‌ها نیز تسری یابد.

در این جلسه که با حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، سازمان هواشناسی کشور گزارشی از تحلیل بارش، دما و خشکسالی و پیش‌بینی فصل پاییز و زمستان سال ۱۴۰۴ ارائه کرد.

در ادامه نیز وزارت نیرو گزارشی از منابع آبی در انتهای سال آبی جاری و وضعیت شهر‌های دارای تنش آبی کشور ارائه داد.

در این جلسه درباره اصلاح الگو و ارتقای فناوری‌های کشت و ساماندهی برداشت‌های بی‌رویه در بالادست و پایین‌دست مخازن سد‌های تأمین آب شرب بحث و تبادل نظر شد.

انتهای پیام/