قائممقام معاون حقوقی قوه قضاییه:
آینده کشور در دستان دانشآموزان است
قائممقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه صبح روز سهشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴- ۱۴۰۵ مدرسه پسرانه آزادگان تهران حضور یافت.
به گزارش ایلنا، صبح روز سهشنبه یکم مهرماه، حسن نگین تاجی، قائممقام معاون حقوقی قوه قضاییه، در مراسم جشن شروع سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مدرسه پسرانه آزادگان حضور یافت.
وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، خطاب به دانشآموزان گفت: «به همه شما عزیزان تبریک میگویم و امیدوارم سالی پر از موفقیت، تلاش و پیشرفت پیش رو داشته باشید.»
نگین تاجی با اشاره به فضای محبتآمیز مدرسه افزود: «در این مدرسه، مسئولین با گل و مهربانی با دانشآموزان رفتار میکنند و بهترین آرزوها را برای شما دارند.»
وی تأکید کرد: «شما نسل آینده این کشور هستید و نقش مهمی در ساختن ایران فردا دارید. با تلاش، پشتکار و احترام به قانون، میتوانید به افرادی موفق و مفید برای جامعه تبدیل شوید.»
قائممقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خطاب به دانشآموزان اظهار کرد: «همواره به یاد داشته باشید که عدالت، صداقت و مسئولیتپذیری از ارزشهای بنیادین جامعه ماست. شما باید با رعایت این اصول، آینده روشن و درخشانی برای خود و کشور رقم بزنید.»
نگین تاجی در پایان سخنان خود گفت: «امیدوارم هر روز با انگیزه و امید به مدرسه بیایید و با کوشش و پشتکار، مسیر رشد و تعالی خود را هموار کنید. آینده کشور در دستان شماست و ما به توانمندیهای شما ایمان کامل داریم.»