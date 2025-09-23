به گزارش ایلنا، صبح روز سه‌شنبه یکم مهرماه، حسن نگین تاجی، قائم‌مقام معاون حقوقی قوه قضاییه، در مراسم جشن شروع سال تحصیلی جدید ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مدرسه پسرانه آزادگان حضور یافت.

وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، خطاب به دانش‌آموزان گفت: «به همه شما عزیزان تبریک می‌گویم و امیدوارم سالی پر از موفقیت، تلاش و پیشرفت پیش رو داشته باشید.»

نگین تاجی با اشاره به فضای محبت‌آمیز مدرسه افزود: «در این مدرسه، مسئولین با گل و مهربانی با دانش‌آموزان رفتار می‌کنند و بهترین آرزو‌ها را برای شما دارند.»

وی تأکید کرد: «شما نسل آینده این کشور هستید و نقش مهمی در ساختن ایران فردا دارید. با تلاش، پشتکار و احترام به قانون، می‌توانید به افرادی موفق و مفید برای جامعه تبدیل شوید.»

قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خطاب به دانش‌آموزان اظهار کرد: «همواره به یاد داشته باشید که عدالت، صداقت و مسئولیت‌پذیری از ارزش‌های بنیادین جامعه ماست. شما باید با رعایت این اصول، آینده روشن و درخشانی برای خود و کشور رقم بزنید.»

نگین تاجی در پایان سخنان خود گفت: «امیدوارم هر روز با انگیزه و امید به مدرسه بیایید و با کوشش و پشتکار، مسیر رشد و تعالی خود را هموار کنید. آینده کشور در دستان شماست و ما به توانمندی‌های شما ایمان کامل داریم.»

انتهای پیام/