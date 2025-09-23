خبرگزاری کار ایران
هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی درباره ساختمان‌های ناایمن

هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی درباره ساختمان‌های ناایمن
سازمان بازرسی کل کشور نسبت به تسریع در شناسایی و اولویت‌بندی ساختمان‌های ناایمن، جهت ایمن سازی آنها در مواجهه با شرایط بحرانی مطابق با قانون برنامه پنجساله هفتم هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مفاد قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر  اینکه «وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان‌های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاه‌های اجرایی در کلان شهرها و مراکز استان تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن‌سازی آنان توسط دستگاه‌های مالک یا بهره‌بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.» تصریح کرد: علی‌رغم تکلیف قانونی فوق، وزارت راه و شهرسازی تاکنون اقدام موثری معمول نداشته و این امر تأخیر در ایمن‌سازی ساختمان‌ها و در نهایت عدم تحقق اهداف قانون‌گذار را به دنبال خواهد داشت.

معاون سازمان بازرسی کل کشور در این نامه از وزیر راه و شهرسازی خواست در جهت تسریع در تحقق این تکلیف قانونی پیگیری‌های لازم به عمل آورد.

