مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک پزشکیان به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان

پیام تبریک پزشکیان به پادشاه و ولیعهد سعودی به مناسبت روز ملی عربستان
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه‌ای فرارسیدن روز ملی عربستان را به پادشاه، ولیعهد و مردم کشور برادر عربستان سعودی تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به خادم الحرمین الشریفین، آقای «سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» پادشاه عربستان سعودی به منظور تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور تصریح کرد: اشتراکات فراوان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی پشتوانه محکم دوستی دو ملت مسلمان بوده و موجب تقویت پیوندهای مشترک می‌باشد و امیدوارم در پرتو تلاش‌های فیمابین، بیش از پیش شاهد گسترش روزافزون روابط در تمامی عرصه‌ها باشیم.

رئیس جمهور همچنین در پیامی به آقای «محمدبن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود» ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربستان سعودی اظهار امیدواری کرد که در پرتو تلاش‌های مشترک و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های موجود، بیش از پیش شاهد گسترش همکاری‌های دو کشور در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشیم.

