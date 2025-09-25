سخنگوی جبهه اصلاحات در گفتوگو با ایلنا:
به نظر نمیرسد انتخابات تناسبی در تهران تأثیر چندانی داشته باشد/ هنوز درباره چگونگی حضور در انتخابات شوراها تصمیم نگرفتیم
سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه راهبرد جبهه اصلاحات برای انتخابات هفتمین دوره شوراها مشخص خواهد شد، گفت: به نظر میرسد که انتخابات تناسبی در تهران تأثیر چندانی نداشته باشد، مگر اینکه در شهرستانها مؤثر واقع شود.
جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده در پاسخ به این سوال که آیا جبهه اصلاحات برای انتخابات شوراها برنامهای دارد، گفت: موضوع انتخابات شوراها در دستور کار جبهه اصلاحات است و قبل از اینکه بخواهند وارد تصمیمگیری شوند و چگونگی حضورشان را اعلام کنند اینکه میخواهند به اتفاق جبهه در انتخابات شرکت کنند و یا احزاب مستقلا شرکت کنند، مسلتزم تعیین راهبردی است که در جبهه نسبت به آن تصمیم گیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در آینده نزدیک بعد از تعیین راهبرد چگونگی حضور در انتخابات شوراها از سوی جبهه اصلاحات اعلام میشود.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: آنچه که مهم است این است که اصلاحطلبان با مشارکت احزاب در این کارزار وارد خواهند شد و راهبرد جبهه پس از مشورت و تصمیمگیری اعضای آن که شامل شخصیتهای حقوقی احزاب اصلاحطلب و افراد حقیقی است، همچنین سنجش فضایی که بر جامعه حاکم است و وضعیتی که برای برگزاری انتخابات شاهد خواهیم بود، تعیین خواهد شد. به نظر میرسد که هنوز زود است که اظهارنظری در این خصوص داشته باشیم.
وی همچنین درباره زمان مشخص شدن راهبردها برای حضور در انتخابات شوراها گفت: این موضوع در دستور کار است و تلاش میکنیم که انشاءالله زودتر این تصمیم را در صورتی که اتخاذ شد اعلام کنیم.
امام درباره برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت تناسبی و در پاسخ به این سوال که آیا جلسات آموزشی برای برگزاری این انتخابات از سوی وزارت کشور برگزار شده است، گفت: هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است اما به هر حال به نظر میرسد که انتخابات تناسبی در تهران تأثیر چندانی نداشته باشد، مگر اینکه در شهرستانها مؤثر واقع شود.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: در این دوره، این انتخابات به صورت پایلوت در تهران اجرا میشود. در تهران به طور کلی، افرادی که موفق به حضور در صحنه میشوند، معمولاً کسانی هستند که در لیستها قرار دارند و به دلیل تنوع و کثرت جمعیت، افرادی که خارج از لیستها هستند، شانس کمتری برای کسب آرا خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: در این دوره با توجه به قوانین وزارت کشور احزاب هم میتوانند لیست بدهند و احزابی قانونی هستند که به روزرسانی شدهاند و دارای پروانه فعالیت هستند و این همیشه در تهران مرسوم بوده است اما این دوره باید ببینیم که جزئیات اینها چیست و وزارت کشور باید بیشتر این جزییات را با توجه به قوانین و مقررات تبیین و ترسیم کند تا انشاالله با در نظر گرفتن همه این موارد اقدام کنیم.
امام تاکید کرد: با حضور مردم است که میتوانیم شاهد انتخابات باشکوه باشیم اینکه بخواهیم با همان نگاه گذشته که بر انتخاباتها حاکم بوده در این دوره هم همان فرآیند را داشته باشیم فکر میکنم جای تأمل دارد و اساسا باید فکر کنیم که انتخاباتی برگزار شود که معنا و مفهوم خودش را داشته باشد و ما شاهد انتخاباتی از جنس انتخابات ۱۴۰۳ نباشیم که انتخابات برگزار شود اما همان کارگزاران و مجریان به اسم وفاق ادامه فعالیت بدهند.
سخنگوی جبهه اصلاحات تصریح کرد: به هر حال لازمه انتخابات این است که مردم به یک فکر، اندیشه، تجربه و برنامه رای بدهند و بر اساس همین انتخابی که مردم میکنند انتظار دارند که همان شرایط حاکم شود امروز که حتی یک جریان اقلیت در شورای شهر تهران رای آورده است شهردار منصوبش حتی توجهی به نظرات و آرای همین جریان اقلیت هم ندارد اگر قرار است در بر همین پاشنه بچرخد به نظرم نسبت به انتخابات باید تجدیدنظر کنیم.