فلسفی در جلسه شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران:

مطالبات و پیشنهادات فرهنگیان باید شنیده و پیگیری شود

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس گفت: مطالبات و پیشنهادات فرهنگیان باید شنیده شود تا در جهت بهبود وضعیت معلمان و دانش‌آموزان گام‌ برداشته شود و این تعامل سازنده بتواند به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کشور بینجامد.

به گزارش ایلنا، پیمان فلسفی نماینده مردم و سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، در جلسه شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان و فرهیختگان ایران اسلامی حاضر شد. در این نشست که با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حوزه آموزش و پرورش برگزار گردید، این نماینده مجلس سخنان و دغدغه‌های فرهنگیان با سابقه و دانش‌آموختگان این عرصه شنید.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود، به تبیین مختصات و مؤلفه‌های تحزب و حزب‌گرایی در ایران پرداخت و بر اصول کلیدی آن از جمله، ارتباط مستمر و مؤثر با بدنه مردم، مطالبه‌گری، نگاه علمی و تخصصی و همچنین حضور مستمر و فعال در جلسات با نظام و افراد مشخص، تأکید کرد.

فلسفی در پایان، آمادگی خود را برای همکاری با جامعه فرهنگیان اعلام کرد و از آنان خواست تا مطالبات و پیشنهادهای خود را به وی منتقل کنند تا در جهت بهبود وضعیت معلمان و دانش‌آموزان گام‌ برداشته شود و این تعامل سازنده بتواند به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کشور بینجامد.

