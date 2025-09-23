به منظور شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛
پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
رئیس جمهور به منظور حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دقایقی پیش عازم نیویورک شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه اول مهر ۱۴۰۴، با بدرقه رسمی دکتر محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، حجتالاسلام محسن قمی معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.
رئیس جمهور در جریان این سفر علاوه بر حضور و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهایی نیز با برخی سران کشورهای حاضر در این نشست خواهد داشت.
پزشکیان همچنین نشستهای جداگانهای نیز با فعالان سیاسی، اجتماعی و رسانهای در آمریکا برگزار خواهد کرد.