خبرگزاری کار ایران
انتقاد عراقچی از رویکرد ناصواب سه کشور اروپایی درباره با موضوع هسته‌ای ایران
وزیر امور خارجه ایران، با اشاره به رویکردهای ناصواب سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای کشورمان، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها و پرهیز از پیچیده‌تر کردن اوضاع تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، در ادامه رایزنی‌های دوجانبه سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، او  با« رادوسواف سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار علاوه بر موضوعات مربوط به روابط دوجانبه، مباحث مرتبط با صلح و امنیت بین‌المللی از جمله منازعه اوکراین و تحولات منطقه غرب آسیا مورد بررسی قرار گرفت. 

وزیر امور خارجه با اشاره به رویکردهای ناصواب سه کشور اروپایی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها و پرهیز از پیچیده‌تر کردن اوضاع تاکید کرد.

عراقچی حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و آسیب زدن به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را تعرض بی‌سابقه به حاکمیت قانون و نشانه‌ای خطرناک از حاکمیت قانون جنگل بر روابط بین‌المللی دانست و با اشاره به آثار و تبعات هرگونه بی‌تفاوتی نسبت به رواج چنین قانون‌شکنی‌هایی، خواستار پایبندی همه کشورها به اصول و اهداف منشور ملل متحد شد.

 

