پزشکیان:
انسان از طلا ارزشمندتر است
رئیسجمهور خطاب به دانشآموزان گفت که شما طلا هستید و از معلمان و مربیان خواست که طلای وجود دانشآموزان را کشف کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا مسعود پزشکیان رئیس جمهور صبح امروز سه شنبه اول مهر ۱۴۰۴ با حضور در مدرسه دخترانه ایثار تهران در جمع دانشآموزان این مدرسه گفت: چند توصیه به شما دارم. باید بدانید همه طلا هستید. این را یادتان نرود.
وی ادامه داد: معلمان عزیزتان نیز وظیفه دارند این طلای شما را استخراج کنند تا با این طلا زندگی کنید. شما باید علم و عمل و مهارت را بیاموزید تا با علم و مهارت مشکلات مردم و کشور و آب و خاکمان حل شود. ما در دولت تمام تلاشمان میکنیم و همه بسترها را برای شما فراهم میکنیم تا شما خودتان را به آنجا برسانید.
وی ادامه داد: شماهر لحظه میتوانید کار، رفتار و عملکرد خوب بیاموزید. امیدوارم شما بتوانید توانمندیهایی که خدا در وجود تک تک شما گذاشته را نقد کنید.
رئیس جمهور با تاکید براینکه انسان از طلا ارزشمندتر است، گغت: افرادی که پزشک هستند و هواپیما می سازند، انسانهایی هستند که ارزش بیشتری از طلا دارند، ولی باید زحمت کشید. با بازگوشی تنها نمی توانید مهارت را بیاموزید در عین بازیگوشی باید تلاش کنید البته وظیفه معلمان خیلی سنگین است تا مهارت و علم را در شما نهادینه کند. ما هم در دولت در این زمینه تلاش میکنیم تا شما خوب یاد بگیرید و به آنجا که می خواهید برسید.
رییسجمهور در پایان تاکید کرد که امیدوارم خدا شما را برای سربلندی ایران حفظ کند.