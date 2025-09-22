خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسلیت فرهنگستان به حداد عادل

تسلیت فرهنگستان به حداد عادل
کد خبر : 1689793
لینک کوتاه کپی شد.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، در پیام روابط‌عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است:

«جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درگذشت مادر بزرگوارتان مایۀ تأسف و اندوه اعضای شورا و همکارانتان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد. این مصیبت را به جناب‌عالی و همۀ بازماندگان ارجمند تسلیت می‌گوییم و با آرزوی شکیبایی و سلامت برای شما و دیگر بستگان، برای آن زنده‌یاد از خداوند مهربان آمرزش و آرامش روان خواهانیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی