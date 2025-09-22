تسلیت فرهنگستان به حداد عادل
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پیامی درگذشت مادر غلامعلی حداد عادل را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، در پیام روابطعمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است:
«جناب آقای دکتر غلامعلی حدادعادل
رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی
درگذشت مادر بزرگوارتان مایۀ تأسف و اندوه اعضای شورا و همکارانتان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی شد. این مصیبت را به جنابعالی و همۀ بازماندگان ارجمند تسلیت میگوییم و با آرزوی شکیبایی و سلامت برای شما و دیگر بستگان، برای آن زندهیاد از خداوند مهربان آمرزش و آرامش روان خواهانیم.»